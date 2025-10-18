Language
    'परिवार जो बढ़ता रहता...'Salman Khan ने फैमिली फोटो में मलाइका अरोड़ा और सीमा सजदेह को दी जगह

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    सलमान खान (Salman Khan) हाल ही में एक कार्यक्रम के सिलसिले में दुबई में थे। दिवाली मनाने के लिए ठीक समय पर एक्टर मुंबई लौट आए हैं। इस साल यह दोहरा जश्न का मौका है क्योंकि सलमान के भाई अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान के घर हाल ही में एक नन्ही परी का जन्म हुआ है। इसी बीच, सलमान के कपड़ों के ब्रांड ने 12 साल पूरे कर लिए हैं।  

    Hero Image

    अपने पूरे परिवार के साथ सलमान खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) के ब्रांड, बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग (Being Human Clothing) को 12 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट लिखकर अपने परिवार और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इतने सालों तक उनके सफ़र में साथ दिया।

    बीइंग ह्यूमन ने पूरे किए 12 साल

    सलमान ने अपने परिवार के साथ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर कीं। इसमें से एक ख़ास तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें मलाइका अरोड़ा और सीमा सजदेह भी थीं। सलमान खान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "12 साल पहले, बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग की शुरुआत एक साधारण से विचार से हुई थी, कुछ अच्छा करने, दूसरों की मदद करने और मुस्कुराहट फैलाने के लिए। आज, यह एक ब्रांड से कहीं बढ़कर है। यह एक परिवार है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस सफ़र का हिस्सा रहे सभी लोगों का शुक्रिया। बीइंग ह्यूमन के लिए शुक्रिया।"

    सलमान ने शेयर की पुरानी तस्वीर

    सलमान ने एक फैमिल फोटो भी शेयर की जिसमें अरबाज खान, शूरा खान, सोहेल खान, अर्पिता खान, आयुष शर्मा, सलीम खान, हेलेन, सलमा खान, अलवीरा अग्निहोत्री, अतुल अग्निहोत्री, अलीजेह अग्निहोत्री, निर्वाण खान और अरहान खान सहित अन्य शामिल थे। हालांकि, उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की जिसमें मलायका अरोड़ा और सीमा सजदेह नजर आ ही हैं जोकि फिलहाल परिवार का हिस्सा नहीं हैं।

     
     
     
    अरबाज की एक्स वाइफ हैं मलाइका

    मलाइका अरोड़ा की शादी अरबाज़ खान से हुई थी जबकि सीमा सजदेह सोहेल खान की एक्स वाइफ हैं। सलमान खान ने अपने ब्रांड के सफर में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए अपने भाइयों की एक्स वाइफ को भी शामिल किया जोकि एक प्रशंसनीय कदम है। सलमान खान और उनके परिवार ने अक्सर सार्वजनिक रूप से मलाइका और सीमा का समर्थन किया है, जिससे दोनों महिलाओं के प्रति उनके गहरे सम्मान का पता चलता है।

