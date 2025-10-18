'परिवार जो बढ़ता रहता...'Salman Khan ने फैमिली फोटो में मलाइका अरोड़ा और सीमा सजदेह को दी जगह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) के ब्रांड, बीइंग ह्यूमन क्लोदिंग (Being Human Clothing) को 12 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट लिखकर अपने परिवार और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इतने सालों तक उनके सफ़र में साथ दिया।

