4 बच्चों के पिता Salim Khan पर आया Helen का दिल... झट से रचा ली थी शादी, सलमान के घर में हुआ था हंगामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं- समय सभी घावों को भर देता है। यह कहावत हेलेन और खान परिवार के साथ उनके रिश्ते पर एकदम सटीक बैठता है। आज हेलेन खान परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। सलमान खान (Salman Khan) से लेकर अरबाज खान तक पूरा परिवार उनके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। मगर एक वक्त था, जब हेलेन से पूरा खान परिवार नाराज था।

दरअसल, 70 के दशक में हेलेन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थीं और उस वक्त सलीम खान न केवल प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच धीरे-धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगा। उस वक्त स्क्रीनराइटर पहले से ही चार बच्चों के पिता और शादीशुदा थे। उनकी पहली शादी सलमा खान (Salma Khan) से हुई थी और उनके चार बच्चे- सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा थे।

परिवार के खिलाफ जाकर सलीम ने की थी हेलेन से शादी हेलेन की भी सलीम से दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी प्रेम नारायण अरोड़ा से हुई थी। दोनों की शादी करीब 17 साल चली थी और फिर वे अलग हो गए। कहा जाता है कि हेलेन के पहले पति उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे। उन्होंने एक्ट्रेस के सारे पैसे भी अपने नाम कर लिए थे। प्रेम से अलग होने के बाद हेलेन का रिश्ता सलीम से जुड़ा और दोनों ने 1981 में शादी कर ली।