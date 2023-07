Salaar Vs KGF 2: केजीएफ 2 की क्रॉसओवर है प्रभास की फिल्म सालार? टीजर देख फैंस के हाथ लगा ये सबूत

Salaar Vs KGF 2 प्रभास की फिल्म सालार का टीजर मेकर्स ने सुबह-सुबह रिलीज किया। ये टीजर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। लोगों फिल्म का टीजर देखने के बाद प्रभास-श्रुति की फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। हालांकि कुछ फैंस सालार का टीजर देखने के बाद इसे यश की एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ-2 का क्रॉस ओवर बता रहे हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। Salaar Vs KGF 2: प्रभास की आगामी फिल्म 'सालार' के टीजर ने आते ही यूट्यूब पर धमाका मचा दिया है। सुबह सवा पांच बजे मेकर्स ने प्रभास और श्रुति हासन स्टारर 'सालार' का टीजर रिलीज किया था। कुछ ही घंटों में इस फिल्म के टीजर को 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान प्रशांत नील ने संभाली है, जो इससे पहले कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'केजीएफ 2' का निर्देशन कर चुके हैं। प्रभास की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'सालार' के टीजर को देखने के बाद कई फैंस को लग रहा है कि ये केजीएफ 2 का क्रॉसओवर है। क्या सच में केजीएफ 2 की क्रॉसओवर है 'सालार' 6 जुलाई गुरुवार को जैसे ही प्रभास और श्रुति हासन स्टारर फिल्म 'सालार' का टीजर आउट हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि ये फिल्म कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'सालार' का क्रॉसओवर है। एक फैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की, पहली फोटो यश की फिल्म केजीएफ 2 के एक सीन से है और दूसरी फोटो प्रभास के सालार के टीजर की है। दोनों ही फोटोज में एक जैसी लोकेशन देखकर फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इन दोनों फिल्मों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। एक यूजर ने लिखा, "पहली फोटो केजीएफ चैप्टर 2 की है और दूसरी फोटो सालार के टीजर की है। सालार पक्का केजीएफ का क्रॉसओवर है"। 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी सालार प्रभास की लास्ट रिलीज 'आदिपुरुष' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि, प्रभास की आगामी फिल्म 'सालार' के टीजर को जिस तरह से दर्शकों का रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिल्म प्रभास के फेवर में काम करेगी। होम्ब्ले फिल्म्स प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास और श्रुति के अलावा पृथ्वीराज सुकुमार और जगपति बाबू मुख्य अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। हिंदी और तेलुगु के अलावा फिल्म कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी रिलीज होगी। प्रभास की एक्शन थ्रिलर फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

