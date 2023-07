Salaar Teaser Out: आदिपुरुष के बाद फिर से स्क्रीन पर छाने को तैयार हैं प्रभास, सालार का धाकड़ टीजर आया सामने

Salaar Teaser Out आदिपुरुष को लेकर लोगों नेटेगिव रिव्यू पाने वाले साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और श्रुति हासन स्टारर फिल्म सालार का टीजर आउट हो चुका है जिसमें प्रभास एक बार फिर से अपना एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के टीजर ने सबकी नींद उड़ा दी।

नई दिल्ली, जेएनएन। Salaar Teaser Out: प्रभास पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर चर्चा में हैं। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। इस माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए मेकर्स के साथ-साथ प्रभास को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, प्रभास ने हार नहीं मानी और अब वह एक बार फिर से ऑडियंस का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभास और श्रुति हासन स्टारर फिल्म 'सालार' को लेकर एक लंबे समय से चर्चा है। इस फिल्म के पहले पोस्टर को देखने के साथ ही फैंस में टीजर को देखने की उत्सुकता बढ़ गई थी। अब 'सालार' का धमाकेदार टीजर भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म का टीजर सुबह सवा 5 बजे रिलीज किया गया। प्रभास का दिखा दमदार एक्शन इस टीजर में एक बार फिर से तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास का दम देखने को मिल रहा है। अपने दमदार एक्शन और डायलॉग्स से प्रभास फैंस का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, जो इससे पहले रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त स्टारर 'केजीएफ 2' के साथ धमाल मचा चुके हैं। इस टीजर को देखकर ये साफ जाहिर है कि इस बार 'रिबेल स्टार' बनकर लौट रहे प्रभास अपनी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब होंगे। टीजर में टीनू आनंद प्रभास के किरदार को इंट्रोड्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 46 सेकंड के इस टीजर में प्रभास का ताबड़तोड़ एक्शन देख अपनी नजरें हटाना आपके लिए नामुमकिन होगा। केजीएफ की तरह ही पार्ट्स में रिलीज होगी फिल्म इस टीजर को देखने के बाद आपके जहन में एक बार फिर से केजीएफ की यादें ताजा हो जाएंगी। प्रभास और श्रुति हासन स्टारर ये फिल्म पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। 'सालार' के पहले पार्ट को मेकर्स ने 'सीजफायर' का नाम दिया है। फिल्म में प्रभास और श्रुति के अलावा टीनू आनंद और पृथ्वीराज सुकुमार भी अहम भूमिका में हैं। इतनी भाषाओं में रिलीज होगी 'सालार' प्रभास स्टारर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। 'सालार' हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी रिलीज होगी। फिल्म को दुनियाभर में 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा।

