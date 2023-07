Prabhas की सालार का है केजीएफ से है गहरा कनेक्शन, इस तरह जुड़े हैं प्रशांत नील की दोनों फिल्मों के तार!

नई दिल्ली, जेएनएन। साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) हाल ही में फिल्म आदिपुरुष में नजर आए थे। एक्टर की इस फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिल्म को लेकर दर्शकों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया।

इसके अलावा ये फिल्म हाई कोर्ट तक जा पहुंची। खैर इन सबके बीच अब प्रभास के फैंस को उनकी अगली फिल्म सालार (Salaar) से काफी उम्मीदें लग रही हैं। यह फिल्म भी काफी बड़े बजट में बनती नजर आ रही हैं। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक ट्विस्ट सामने आया है।

दरअसल, प्रभास की सालार और यश की केजीएफ (KGF) का कनेक्शन सामने आया है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। 3 जुलाई को सालार के टीजर का एलान हुआ। मेकर्स ने बताया की वह इस फिल्म के टीजर को 6 जुलाई को रिलीज करने जा रहे हैं। इसी बीच अब इस फिल्म में यश की केजीएफ का कनेक्शन जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि, सालार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स में स्थापित हैं, क्योंकि उसी समय निर्माताओं ने सालार का टीजर जारी करने का फैसला किया था जब केजीएफ में कुछ बड़ा हुआ था।

बता दें, सालार का टीजर 16 जुलाई को सुबह 5.12 बजे रिलीज होगा। यह वहीं समय है जब रॉकी भाई केजीएफ में डूब गए थे। केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में रॉकी भाई समुद्र में गिर गए थे। वहीं इसके बाद लोग इसपर चर्चा कर रहे थे कि रॉकी भाई वास्तव में मर गए था या जिंदा है। उसी समय दीवार पर लटकी घड़ी पर सुबह 5:12 बजे का समय दिखा रहा था, यहीं वह समय है जब सालार का टीजर रिलीज होगा।

#Salaar #KGF #Prabhas 5:12 AM is the time Rocky Bhai gets attacked in KGF-2 climax and it’s the teaser time of Salaar 🔥🔥 . Mother of all collisions Salaar is coming up 🔥🔥🔥. Salaar 🚢 Kgf #Prabhas #Yash @hombalefilms#salaarbhaicoming pic.twitter.com/KduNGXoGAB— NANI CAMERON ™ (@Nani____3) July 3, 2023