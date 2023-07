Salaar Teaser Release: प्रभास स्टारर 'सालार' का टीजर इस दिन होगा रिलीज, KGF डायरेक्टर प्रशांत नील ने किया एलान

Prabhas Starrer Salaar Teaser Release Date सालार इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। इसमें सबसे बड़े एक्शन निर्देशक प्रशांत नील और सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार प्रभास पहली बार एक साथ आ रहे हैं। फैंस अब अपने फेवरेट स्टार की इस अपकमिंग फिल्म की एक झलक जल्द देख पाएंगे क्योंकि मेकर्स ने एक बड़ी घोषणा करते हुए टीजर की रिलीज डेट और टाइम की घोषणा कर दी है।

Prabhas Starrer Salaar Teaser Release Date, Instagram

Edited By: Vaishali Chandra