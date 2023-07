'सुकून-ए-दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं', Dilip Kumar की पुण्यतिथि पर सायरा बानो ने किया इंस्टाग्राम पर डेब्यू

Saira Banu Instagram दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी किसी मिसाल से कम नहीं। दोनों ने फिल्मों में भी साथ काम किया थ। दिलीप कुमार जब जीवित थे उनके नाम से ट्विटर पर एक एकाउंट था जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अब सायरा बानो इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ संवाद कायम करेंगी और अपने जीवन की कुछ दिलचस्प कहानियां शेयर करेंगी।

Saira Banu Debuts Instagram on Dilip Kumar Death Anniversary. Photo- Saira Banu/Instagram

Edited By: Manoj Vashisth