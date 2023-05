सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन संग इंटीमेट सीन के लिए कुब्रा को अपनानी पड़ती थी ये स्ट्रेटेजी, एक्ट्रेस का खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Sacred Games Actress Kubbra Sait On Bold And Intimate Scenes With Nawazuddin Siddiqui: वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' से एक्ट्रेस कुब्रा सैत को एक खास पहचान मिली है। इस फिल्म में कुब्रा की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है।

'सेक्रेड गेम्स' में ट्रांसजेंडर कुक्कू के रोल निभाने वाली कुब्रा सैत एक बार फिर से अपने इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आई हैं। इंटरव्यू में कुब्रा ने अपने को-स्टार नवाजुद्दीन के साथ हुआ मजेदार किस्सा शेयर किया। यही नहीं कुब्रा ने वेब सीरीज में नवाजुद्दीन के साथ फिल्माए गए इंटीमेट सीन्स पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह नवाजुद्दीन से इन सीन्स को करने के लिए चिढ़ाती थीं।

इस तरह इंटीमेट सीन के लिए नवाजुद्दीन को तैयार करती थी कुब्रा

कुब्रा सैत ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिए इंटीमेट सीन पर बात की। उन्होंने खुलकर बताया कि वह किसी तरह से नवाजुद्दीन को इन बोल्ड सीन के लिए तैयार करती थीं। कुब्रा ने कहा, ‘नवाज इतने ज्यादा शरमाते थे कि उन्हें पकड़कर इंटीमेट सीन करवाना पड़ता था। यही नहीं वह नवाज को गाल पर किस करके भी चिढ़ाती थीं कि चल ना बोल्ड सीन करते हैं। ऐसा नवाज को कंफर्टेबल कराने के लिए करना पड़ता था।'

इन सीन के बाद रोई थी कुब्रा

'सेक्रेड गेम्स' में कुब्रा ने आगे बताया, ‘वो इंटीमेट सीन पहले दिन का था और ये दिन का आखिरी सीन भी था, जिसके करने में काफी मुश्किल हुई। इसे करने में पूरा दिन निकल गया। पता ही नहीं चला कब एक सीन के लिए 7 टेक लगे थे। सात टेक के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ये तक भूल गई थी इसके करने में मुझे कितने घंटे लग गए। आखिर में मैं फर्श पर गिर गई और उठ तक नहीं पाई। मैं पूरी तरह से इस सीन को करने में एग्जॉस्ट हो गई थी और रोए जा रही थी। इसके बाद नवाज और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने मुझे उठाया और जोर से गले लगाया क्योंकि मैं रो रही थी। इसके बाद मुझे बहुत ही धीरे से से कट सुनाई दिया।'

नवाज की तारीफ में बोली कुब्रा

कुब्रा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करते हुए कहा, ‘वह एक शानदार इंसान होने के साथ एक दमदार एक्टर भी हैं और मैं उनसे प्यार करती हूं। वह बहुत शरमीले भी हैं। इसकी वजह से मुझे नवाज को पकड़कर हर बार इंटीमेट सीन कराना पड़ता था। मैं जाकर उनके गाल पर किस किया करती थी और बोलती थी कि चल ना इंटीमेट सीन करते हैं। ये सुनते ही वह हंसने लगते थे।'