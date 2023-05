नई दिल्ली, जेएनएन। Jogira Sara Ra Ra New Song Out: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार माने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में फिल्म 'अफवाह' से सिनेमाघरों में दस्तक दी। उनकी यह हालिया रिलीज फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पा रही, लेकिन दर्शकों का एंटरटेनमेंट बरकरार रखते हुए नवाजुद्दीन इसी महीने एक और फिल्म (जोगीरा सारा रा रा) लेकर हाजिर होने वाले हैं।

इस फिल्म का मजेदार टीजर पहले ही जारी कर दिया जा चुका है। अब मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'बबुआ' भी रिलीज कर दिया है, जिसमें नवाजुद्दीन और नेहा शर्मा मस्तीभरे अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म के दो गाने टॉर्चर और कॉकटेल पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। इन गानों को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

NAWAZUDDIN SIDDIQUI - NEHA SHARMA: ‘JOGIRA SARA RA RA’ NEW SONG... #NawazuddinSiddiqui and #NehaSharma feature in the new song from #JogiraSaraRaRa: #Babua… Directed by #KushanNandy… In *cinemas* 12 May 2023… Song 🔗: https://t.co/AA89Naqd4W#JogiraSaraRaRa also features… pic.twitter.com/r5LLXOHlId