Alia And Ranveer Video: आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने पूरी की फैंस की डिमांड, सेलेब्स ने किया ये काम

Alia Bhatt Ranveer Singh Video फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani) को लेकर काफी चर्चा में हैं । फिल्म के ट्रेलर से लेकर गाने सभी दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। ऐसे में अब दोनों स्टार्स अपनी मूवी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों दिल्ली पहुंचे ।

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Photo Credit iNSTAGRAM

HighLights रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन कर रहे हैं आलिया-रणवीर आलिया-रणवीर प्रमोशन करने दिल्ली पहुंचे प्रमोशन के दौरान दोनों ने गाना गाया

Edited By: Aditi Yadav