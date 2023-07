Alia Bhatt के क्लोदिंग ब्रांड को इतने करोड़ में खरीदेगा रिलायंस! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Alia Bhatt Clothing Brand बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एडामामा नाम से एक किड्स वियर ब्रांड चलाती हैं। एक्ट्रेस खुद भी इसका प्रमोशन करती रहती हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि रिलायंस कंपनी आलिया के इस ब्रांड को खरीदने वाली है। कहा जा रहा है कि रिलायंस इसके लिए आलिया को मोटा पैसा भी देगी। कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

Alia Bhatt Clothing Brand To Purchase By Reliance Brands As Per Report . Photo-Instagram

Edited By: Rinki Tiwari