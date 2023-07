Alia Bhatt First Look: Heart of Stone के पोस्टर पर छाईं आलिया भट्ट, निगेटिव रोल में कुछ ऐसी दिखेंगी एक्ट्रेस

Alia Bhatt आलिया भट्ट बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी डंका बजाने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस काफी समय से फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन को लेकर सुर्खियां बटोर रही थीं। यह उनकी पहली हॉलीवुड की फिल्म होगी जो कि सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है।

Look of Alia Bhatt from Heart of Stone

HighLights आलिया भट्ट हॉलीवुड डेब्यू के लिए हैं तैयार एक्ट्रेस की फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' से पहला लुक हुआ जारी निगेटिव रोल प्ले करेंगी आलिया भट्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड की टॉप क्लास एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अब हॉलीवुड में भी छाने के लिए तैयार हैं। पिछले काफी टाइम से वह फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' को लेकर चर्चा में हैं। आलिया की यह पहली हॉलीवुड फिल्म होगी, जो कि सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। जब से फिल्म की घोषणा हुई है, तब से फैंस में आलिया को मूवी में देखने का क्रेज बढ़ गया है। कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। अब फिल्म से आलिया का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। 'हार्ट ऑफ स्टोन' से आलिया का फर्स्ट लुक आउट 'हार्ट ऑफ स्टोन' में आलिया भट्ट निगेटिव रोल में होंगी। उनकी पहली ही फिल्म गल गैडोट के साथ है, जो कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। आलिया का लुक क्या होगा, यह जानने के लिए उनके फैंस खासे उत्साहित थे, और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर एक्ट्रेस का लुक आउट हो चुका है। फोटो में आलिया फर जैकेट में नजर आ रही हैं। निगेटिव रोल में होंगी आलिया चेहरे पर हल्की स्माइल और सीधे कैमरे की ओर देखतीं आलिया का लुक फिल्म में उनके कनिंग कैरेक्टर की झलक दिखा रहा है। टॉम हार्पर के निर्देशन में बनी 'हार्ट ऑफ स्टोन' 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म से आलिया का फर्स्ट लुक रिवील होने के बाद फैंस ने उनकी बढ़ती कामयाबी के लिए उन्हें धन्यवाद किया है। आलिया को निगेटिव रोल में देखने के लिए एक्साइटेड हुए फैंस आलिया भट्ट ने अपने अब तक के करियर में एक भी निगेटिव रोल प्ले नहीं किया है। ऐसे में पहली बार फैंस उन्हें इस रोल में देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। आलिया ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करेंगी, वह भी निगेटिव रोल में। कई फैंस ने उन्हें अभी से ग्लोबल प्लेटफॉर्म को रूल करने की बधाई दी है। आलिया भट्ट वर्कफ्रंट एक्ट्रेस इन दिनों धर्मा प्रोडक्शन्स की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर चर्चा में हैं। मां बनने के बाद यह आलिया की पहली फिल्म होगी। मूवी 21 जुलाई को रिलीज हो रही है।

Edited By: Karishma Lalwani