साउथ फिल्म इंडस्ट्री से क्यों पीछे है बंगाली सिनेमा? Dil Toh Baccha Hai Ji एक्ट्रेस ने बताई बड़ी वजह

दीपेश पांडे, मुंबई। बांग्ला सिनेमा से अपना अभिनय सफर शुरू करने वाली अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने मैं मेरी पत्नी और वो, दिल तो बच्चा है जी, बम बम बोले तथा यू मी और हम जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। पिछले काफी समय से हिंदी फिल्मों से दूरी के बाद उन्होंने हालिया प्रदर्शित फिल्म काल त्रिघोरी से हिंदी फिल्मों में वापसी की और अब उनका इरादा लगातार हिंदी फिल्में करने का है। आगामी दिनों में उनकी कई हिंदी फिल्में रिलीज की कतार में हैं।

रितुपर्णा सेनगुप्ता की अपकमिंग फिल्में जागरण फिल्म फेस्टिवल में उनसे हुई बातचीत में रितुपर्णा कहती हैं, ‘मेरी कुछ हिंदी फिल्में रिलीज होते-होते रह गईं थीं। उसके बाद दो-तीन साल तो कोरोना में चले गए। उस बीच मैंने अनुराग कश्यप के साथ हिंदी फिल्म बांसुरी की थी। वह बहुत छोटे स्तर पर रिलीज हुई थी, शायद निर्माता उसे फिर से रिलीज करें।’ रितुपर्णा कहती हैं, ‘मेरी कई हिंदी फिल्में रिलीज होने की कतार में हैं। जिनमें से अगली फिल्म होगी इत्तर। वीना बक्शी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मेरे साथ दीपक तिजोरी हैं। यह दो उम्रदराज लोगों की दिलचस्प प्रेम कहानी है। उसके बाद एक नवोदित निर्देशक के निर्देशन में बनी फिल्म नमकीन है। इसमें मेरे साथ चंदन राय सान्याल अहम भूमिका में हैं।