फिल्में फ्लॉप हुईं तो कैलाश पर्वत चला गया बॉलीवुड का ये विलेन, पढ़ें हीरो से ज्यादा फीस लेने वाले खलनायक की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रेम नाथ मल्होत्रा, जिन्हें प्रेम नाथ के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं। प्रेम नाथ ने 1948 में फिल्म अजीत से डेब्यू किया था और अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। प्रेम नाथ को ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल के लिए जाना जाता है।

प्रेम नाथ न केवल अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय थे, बल्कि वे अपने अच्छे लुक्स के लिए भी लोकप्रिय थे। प्रेम नाथ एक सैनिक थे और उनका जन्म पेशावर में हुआ था। बंटवारे के बाद प्रेम नाथ का परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस गया। प्रेम नाथ के पिता पुलिस में थे और चाहते थे कि उनका बेटा इंडियन आर्मी में जाए। लेकिन, प्रेम नाथ की किस्मत कुछ और ही थी इसलिए वे मुंबई आकर बस गए और पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए।

राज कपूर से प्रेमनाथ का है ये रिश्ता बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम नाथ का राज कपूर के साथ एक खास रिश्ता है। उनकी बहन कृष्णा ने मशहूर एक्टर राज कपूर से शादी की, जिससे प्रेम नाथ राज कपूर के जीजा बन गए। उन्होंने फिल्म अजीत से डेब्यू किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। हालांकि, उनकी फिल्में आग और बरसात हिट रहीं और दर्शकों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को सराहा। प्रेम नाथ ने उस समय मधुबाला, निकर सुल्तान, सुरैया और बीना राय जैसी कई पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ काम किया। उनकी शोहरत काफी बढ़ गई और कहा जाता है कि वे राज कपूर से भी ज्यादा कमाने लगे थे।

राज कपूर से ज्यादा मिलती थी फीस रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेम नाथ एक फिल्म के लिए 1.25 लाख रुपये चार्ज करने लगे थे, जबकि राज कपूर को 75,000 रुपये दिए जा रहे थे। देव आनंद को 35,000 रुपये और दिलीप कुमार को 50,000 रुपये मिलते थे। बाद में, 1953 में, प्रेम नाथ औरत की शूटिंग कर रहे थे, जब उन्हें अपनी को-स्टार बीना राय से प्यार हो गया। प्रेम नाथ और बीना राय दोनों ने कुछ ही समय बाद शादी कर ली। इस कपल ने PN फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया।