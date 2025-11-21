Language
    फिल्में फ्लॉप हुईं तो कैलाश पर्वत चला गया बॉलीवुड का ये विलेन, पढ़ें हीरो से ज्यादा फीस लेने वाले खलनायक की कहानी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    Premnath: न केवल अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय थे, बल्कि वे अपने अच्छे लुक्स के लिए भी लोकप्रिय थे। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रेम नाथ का राज कपूर के साथ एक खास रिश्ता था और एक वक्त था जब उन्हें राज कपूर से ज्यादा फीस मिलने लगी थी। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस सुपरस्टार को एक्टिंग छोड़ कैलाश पर्वत का रास्ता पकड़ना पड़ा।

    फिल्में फ्लॉप हुईं तो कैलाश पर्वत चले गए थे प्रेमनाथ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रेम नाथ मल्होत्रा, जिन्हें प्रेम नाथ के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं। प्रेम नाथ ने 1948 में फिल्म अजीत से डेब्यू किया था और अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। प्रेम नाथ को ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल के लिए जाना जाता है।

    प्रेम नाथ न केवल अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय थे, बल्कि वे अपने अच्छे लुक्स के लिए भी लोकप्रिय थे। प्रेम नाथ एक सैनिक थे और उनका जन्म पेशावर में हुआ था। बंटवारे के बाद प्रेम नाथ का परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस गया। प्रेम नाथ के पिता पुलिस में थे और चाहते थे कि उनका बेटा इंडियन आर्मी में जाए। लेकिन, प्रेम नाथ की किस्मत कुछ और ही थी इसलिए वे मुंबई आकर बस गए और पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए।

    राज कपूर से प्रेमनाथ का है ये रिश्ता

    बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम नाथ का राज कपूर के साथ एक खास रिश्ता है। उनकी बहन कृष्णा ने मशहूर एक्टर राज कपूर से शादी की, जिससे प्रेम नाथ राज कपूर के जीजा बन गए। उन्होंने फिल्म अजीत से डेब्यू किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। हालांकि, उनकी फिल्में आग और बरसात हिट रहीं और दर्शकों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को सराहा। प्रेम नाथ ने उस समय मधुबाला, निकर सुल्तान, सुरैया और बीना राय जैसी कई पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ काम किया। उनकी शोहरत काफी बढ़ गई और कहा जाता है कि वे राज कपूर से भी ज्यादा कमाने लगे थे।

    राज कपूर से ज्यादा मिलती थी फीस

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेम नाथ एक फिल्म के लिए 1.25 लाख रुपये चार्ज करने लगे थे, जबकि राज कपूर को 75,000 रुपये दिए जा रहे थे। देव आनंद को 35,000 रुपये और दिलीप कुमार को 50,000 रुपये मिलते थे। बाद में, 1953 में, प्रेम नाथ औरत की शूटिंग कर रहे थे, जब उन्हें अपनी को-स्टार बीना राय से प्यार हो गया। प्रेम नाथ और बीना राय दोनों ने कुछ ही समय बाद शादी कर ली। इस कपल ने PN फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया।

    उन्होंने तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, शोर, बॉबी, रोटी, कपड़ा और मकान, धर्मात्मा, क्रोधी, कालीचरण जैस फिल्मों में विलेन का रोल प्ले किया है। 

    फिल्में छोड़ क्यों गए कैलाश पर्वत

    लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। प्रेम नाथ ने फिल्में प्रोड्यूस करना छोड़ने और एक्टिंग में वापस जाने का फैसला किया। एक समय के बाद, प्रेम नाथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगीं। इस वजह से वह कुछ समय शांति से बिताने के लिए 1950 में वे कैलाश पर्वत पर चले गए। 1957 में उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री कैलास दर्शन बनाई गई। 1992 में 65 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।

