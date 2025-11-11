परिवार की मान मर्यादा को एक्ट्रेस ने डेब्यू मूवी में ही कर दिया था स्वाहा, कभी हुआ करती थी लेडी सुपरस्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी जगत में कई ऐसे परिवार हैं, जिनके बच्चों ने सिनेमा जगत में खूब नाम कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक फिल्मी फैमिली ऐसी भी रही, जिसमें सिर्फ मर्दों को एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने का अवसर मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं उस परिवार में शादी करने वालीं अभिनेत्रियों को भी एक समय पर अपने एक्टिंग करियर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

फिर उसी घराने की एक बेटी ने 90s के दशक में एक हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी और डेब्यू मूवी से परिवार की मान-मर्यादा को हवा-हवाई कर डाला। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन सी है- परिवार की धारणा को तोड़ने वाली अभिनेत्री हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय फिल्मा परिवारों के बारे में खूब बातें होती हैं। जिसके चलते स्टार किड्स का नाम भी चर्चा में बना रहता है। स्टार किड का ट्रेंड पुराने समय से चल रहा है, जहां सुपरस्टार कलाकार के बच्चे भी बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने उतरते थे। लेकिन एक परिवार ऐसा भी रहा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को इंडस्ट्री में करियर बनाने की अनुमति थी। लेकिन 90 के दशक में उसी घर की बेटी ने एक्टिंग में डेब्यू कर परिवार की पुरानी धारणा को तोड़ दिया।

इससे पहले बबीता कपूर और नीतू सिंह जैसे अभिनेत्रियों ने कपूर फैमिली के बेटों से शादी करके अपने एक्टिंग करियर को बीच में ही रोक दिया था। करिश्मा की पहली फिल्म का नाम प्रेम कैदी था, जिसने 1991 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।

इस मूवी में वह अभिनेता हरीश कुमार के साथ नजर आईं। आलम ये रहा है कि प्रेम कद सुपरहिट रही। लेकिन इस फिल्म में करिश्मा कपूर के बिकिनी सीन को लेकर काफी चर्चा हुई और हर किसी का यही मानना था कि कपूर खानदान की इस बोल्ड बेटी ने पहली फिल्म में सबको सरप्राइज कर दिया।