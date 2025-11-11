परिवार की मान मर्यादा को एक्ट्रेस ने डेब्यू मूवी में ही कर दिया था स्वाहा, कभी हुआ करती थी लेडी सुपरस्टार
हिंदी सिनेमा का एक परिवार ऐसा है कि जिसकी बहू-बेटियां एक समय पर सिनेमा से दूर रहती थीं। लेकिन फैमिली की बड़ी बेटी ने डेब्यू ही फिल्म से घर की मान-मर्यादा को किनारे कर सबको चौंका दिया था। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या था-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी जगत में कई ऐसे परिवार हैं, जिनके बच्चों ने सिनेमा जगत में खूब नाम कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक फिल्मी फैमिली ऐसी भी रही, जिसमें सिर्फ मर्दों को एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने का अवसर मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं उस परिवार में शादी करने वालीं अभिनेत्रियों को भी एक समय पर अपने एक्टिंग करियर को बीच में ही छोड़ना पड़ा था।
फिर उसी घराने की एक बेटी ने 90s के दशक में एक हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी और डेब्यू मूवी से परिवार की मान-मर्यादा को हवा-हवाई कर डाला। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन सी है-
परिवार की धारणा को तोड़ने वाली अभिनेत्री
हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय फिल्मा परिवारों के बारे में खूब बातें होती हैं। जिसके चलते स्टार किड्स का नाम भी चर्चा में बना रहता है। स्टार किड का ट्रेंड पुराने समय से चल रहा है, जहां सुपरस्टार कलाकार के बच्चे भी बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने उतरते थे। लेकिन एक परिवार ऐसा भी रहा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को इंडस्ट्री में करियर बनाने की अनुमति थी। लेकिन 90 के दशक में उसी घर की बेटी ने एक्टिंग में डेब्यू कर परिवार की पुरानी धारणा को तोड़ दिया।
यह भी पढ़ें- 300 फिल्में करने वालीं Madhavi की बेटी है बेहद खूबसूरत, ब्यूटी के मामले में बॉलीवुड के कई स्टार किड्स फेल
आपको बता दें कि यहां बात कपूर खानदान की जा रही है। जी हां, पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ कपूर खानदान का फिल्मी सफर राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक जारी रहा। बतौर एक्ट्रेस इस घराने की पहली बेटी करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) रहीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा।
इससे पहले बबीता कपूर और नीतू सिंह जैसे अभिनेत्रियों ने कपूर फैमिली के बेटों से शादी करके अपने एक्टिंग करियर को बीच में ही रोक दिया था। करिश्मा की पहली फिल्म का नाम प्रेम कैदी था, जिसने 1991 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
इस मूवी में वह अभिनेता हरीश कुमार के साथ नजर आईं। आलम ये रहा है कि प्रेम कद सुपरहिट रही। लेकिन इस फिल्म में करिश्मा कपूर के बिकिनी सीन को लेकर काफी चर्चा हुई और हर किसी का यही मानना था कि कपूर खानदान की इस बोल्ड बेटी ने पहली फिल्म में सबको सरप्राइज कर दिया।
90s की लेडी सुपरस्टार हैं करिश्मा
पहली फिल्म प्रेम कैदी की सफलता से बतौर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का करियर चला पड़ा और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट्स मूवीज देकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। एक वक्त पर करिश्मा को लेडी सुपरस्टार का टैग भी हासिल हुआ। लेकिन निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के चलते करिश्मा फिल्मी दुनिया से दूर होने लगीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।