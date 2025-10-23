'तुमने मुझे छोड़ दिया...', निधन के बाद Rishabh Tandon की पत्नी ने सोशल मीडिया पर किया ऐसा पोस्ट
Rishabh Tandon Wife: जाने-माने सिंगर, एक्टर और सॉन्ग राइटर ऋषभ टंडन का निधन हो गया है। मंगलवार की रात को उनका निधन हुआ। अब निधन के बाद ऋषभ की पत्नी ने पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) अब इस दुनिया में नहीं हैं। मंगलवार की रात को उनका अचानक निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है।
ऋषभ टंडन के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। फैंस भी सिंगर के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द में हैं, वो उनकी पत्नी ओलेस्या नेडोबेगोवा (Rishabh Tandon Wife Olesya) हैं। पति की मौत से ओलेस्या अंदर से बिखर गई हैं।
पति के निधन से टूटीं ऋषभ की पत्नी
ऋषभ टंडन के निधन के बाद से ही ओलेस्या सोशल मीडिया पर अपने पति की याद में भावुक पोस्ट शेयर कर रही हैं। 22 अक्टूबर को उन्होंने अपने पति ऋषभ के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं और एक भावुक नोट लिखा था। उन्होंने कहा था, "मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्यारे पति, दोस्त, पार्टनर, मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगी। आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा।"
फिर ऋषभ की पत्नी ने किया पोस्ट
ऋषभ टंडन की पत्नी ने 23 अक्टूबर को भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने एक मंत्र लिखा है। साथ ही पति के साथ एक थ्रोबैक रोमांटिक फोटो शेयर की है। ऋषभ की पत्नी का दर्द देख सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं।
ऋषभ टंडन ने भी सोशल मीडिया पर अपना आखिरी पोस्ट बीवी के साथ ही शेयर किया था। दोनों ने साथ में करवा चौथ सेलिब्रेट किया था जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंटरनेट पर दिखाई थी।
कौन हैं ऋषभ टंडन की पत्नी?
35 साल के दिवंगत गायक ऋषभ टंडन की पत्नी ओलेस्या रूस की रहने वाली हैं। वह भी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। दोनों ने साल 2019 में शादी की थी।
