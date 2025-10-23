'तुमने मुझे छोड़ दिया...', निधन के बाद Rishabh Tandon की पत्नी ने सोशल मीडिया पर किया ऐसा पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन (Rishabh Tandon) अब इस दुनिया में नहीं हैं। मंगलवार की रात को उनका अचानक निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। ऋषभ टंडन के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। फैंस भी सिंगर के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द में हैं, वो उनकी पत्नी ओलेस्या नेडोबेगोवा (Rishabh Tandon Wife Olesya) हैं। पति की मौत से ओलेस्या अंदर से बिखर गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें