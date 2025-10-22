Language
    लकी अली और Javed Akhtar के बीच हिंदू-मुस्लिम कमेंट पर हुई बहस, सिंगर बोले- 'राक्षसों की भी फीलिंग...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:31 PM (IST)

    20 अक्टूबर को लकी अली की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक क्लिप में वरिष्ठ स्क्रीनप्ले राइटर जावेद अख्तर की कथित टिप्पणी - 'मुसलमानों की तरह मत बनो। उन्हें अपने जैसा बनाओ' पर कटाक्ष किया।

    Hero Image

    लकी अली और जावेद अख्तर के बीच बहस (फोटो - एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गायक लकी अली ने अनुभवी गीतकार जावेद अख्तर की एक कार्यक्रम में की गई 'हिंदू-मुस्लिम' संबंधी टिप्पणी की जमकर आलोचना की है। सिंगर लकी अली ने सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर पर हमला बोला, क्योंकि एक पोस्ट में दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक के विचार उजागर हुए थे, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि वे 'मुसलमानों की तरह न बनें।'हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि अख्तर ने यह टिप्पणी कब और कहां की थी। अब इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है।

    शोले के एक सीन पर की थी टिप्पणी

    जावेद अख्तर की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो खेमों में बंट गए। कुछ ने उनकी स्पष्टवादिता की सराहना की, जबकि लकी अली सहित अन्य ने उनके बयान की कड़ी निंदा की। दरअसल जावेद अख्तर एक कार्यक्रम में फिल्म 'शोले' के एक प्रतिष्ठित सीन के बारे में चर्चा की जिसमें धर्मेंद्र भगवान शिव की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी को लगता है कि शिव जी उनसे बात कर रहे हैं। इस पर बोलते हुए धर्मेंद्र ने कहा,'क्या आज ऐसा दृश्य संभव है? नहीं, मैं (आज ऐसा) कोई दृश्य नहीं लिखूंगा। क्या 1975 में जब शोले रिलीज हुई थी हिंदू नहीं थे? क्या कोई धार्मिक लोग नहीं थे? थे।'

    उन्होंने आगे कहा, 'दरअसल, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं यह बात यहां नहीं कह रहा। राजू हिरानी और मैं पुणे में एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा, 'मुसलमानों जैसे मत बनो। उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों जैसे बन रहे हो।' यह एक त्रासदी है।'

    लकी अली ने क्या किया था कमेंट

    लकी अली ने उनका ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'जावेद अख्तर की तरह मत बनो। वो कभी ओरिजनल नहीं थे और बहुत गंदे है। लकी की तरफ से ऐसा कमेंट देखकर फैंस हैरान रह गए।

    तुरंत ही अली को भी अपनी गलती का अहसा हुआ और उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी। लकी ने लिखा - मेरा मतलब ये था कि अहंकार गंदा है. मेरी तरफ से समझाने में गलती हुई. राक्षसों की भी फीलिंग हो सकती है और अगर मैंने किसी के राक्षसीपन को हर्ट किया है तो मैं माफी मांगता हूं।' लकी अली के इस पोस्ट पर लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं।

