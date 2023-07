Jawan Prevue में रिधि डोगरा के नजर नहीं आने पर फैंस हुए अपसेट, एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन

Jawan Prevue Ridhi Dogra Video शाह रुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू हाल ही में जारी किया गया था। इस फिल्म में कई कलाकारों की अहम भूमिका है। अब इस प्रीव्यू को लेकर रिधि डोगरा के फैंस निराश हो गए थे कि उन्हें वीडियो में नहीं देख पा रहे है। इसपर एक्ट्रेस ने सफाई दी है और अपनी बात रखी है।

HighLights जवान के प्रीव्यू 100 मिलियन से ज्यादा मिल चुके हैं व्यूज रिधि डोगरा ने अपसेट फैंस को दी प्रतिक्रिया जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में हो रही है रिलीज

नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan Prevue Ridhi Dogra Video: हाल ही में शाह रुख खान की फिल्म जवान का प्रीव्यू लांच किया गया था। जहां 24 घंटे में इस प्रीव्यू को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, यह 1 दिन में देखा जाने वाला सबसे ज्यादा प्रीव्यू वीडियो भी बन गया है। इस ट्रेलर में सान्या मल्होत्रा, विजय सेथूपति, नयनतारा और दीपिका पादुकोण भी नजर आ रही है। वहीं, कई लोगों को फिल्म में रिधि डोगरा नजर नहीं आ रही है। रिधि डोगरा के जवान प्रीव्यू में ना होने पर फैंस का क्या रिएक्शन है? अब रिधि डोगरा ने इस पर अपने फैंस को प्रतिक्रिया दी है। एक ने रिधि के जवान के प्रीव्यू में ना होने पर निराशा जताते हुए ट्विटर पर लिखा है, "इसमें ना सही फिल्म में तो है रिधि।" इस पर रिधि डोगरा ने कहा है, "प्रीव्यू में भी हूं। सिर्फ मैं जानती हूं, कहां हूं।" एक अन्य फैन के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है, "आपने शाह रुख खान को 30 बार देखा और क्या चाहिए।" शाह रुख खान ने रिधि डोगरा के लिए क्या कहा था? इसके पहले, शाह रुख खान ने रिधि डोगरा के काम करने की ललक और कमिटमेंट की सराहना की थी। उन्होंने लिखा था, "इस व्यस्त शेड्यूल में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।" इसके पहले शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर जवान का प्रीव्यू लांच किया था। उन्होंने इसके साथ लिखा था, "मैं कौन हूं, कौन नहीं, जानने के लिए तैयार हैं (मैं कौन हूं या मैं कौन नहीं हूं, क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं)? जवान का प्रीव्यू जारी कर दिया गया है। जवान दुनिया भर में 7 सितंबर 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।" जवान सिनेमाघरों में कब रिलीज हो रही है? गौरतलब है कि जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है। जवान के प्रीव्यू में महिलाओं ने बाजी मार ली है। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। वहीं, इसका निर्माण शाह रुख खान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज ने किया है। इस फिल्म को लेकर वह काफी उत्साहित है। उनकी पिछली फिल्म पठान थी, जोकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी।

