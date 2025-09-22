Rekha के हाथ से छीन ली गई थी जीतेंद्र की फिल्म, एक्टर की फेवरेट हीरोइन ने किया था रिप्लेस

Rekha हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस हैं। अपने समय में वह हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। ज्यादातर फिल्ममेकर्स अपनी मूवी के लिए उन्हें शामिल करना चाहते थे। आज हम आपको अभिनेता जीतेंद्र (Jeetendra) की एक सुपरिहट फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रेखा को साइन करने के बाद बाहर कर दिया गया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jeetendra हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि वह बैक टू बैक हिट फिल्मों के जरिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों पर भारी पड़ते हुए नजर आए। जीतेंद्र ने अपने करियर की सबसे सफल फिल्में 80 के दशक में दी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उनकी एक सुपरहिट फिल्म आई थी, जिसके लिए मेकर्स ने बतौर एक्ट्रेस पहले रेखा (Rekha) को कास्ट किया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो रेखा को साइन करने के बाद मूवी से बाहर का रास्ता दिखाया और दूसरी अभिनेत्री को लीड रोल दिया गया। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं।

इस फिल्म से आउट हुई थीं रेखा रेखा अपने समय की उन अदाकाराओं में से एक रही हैं, जो हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। अधिकतर फिल्ममेकर्स चाहते थे कि रेखा उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनीं। इसी आधार पर साल 1985 में जीतेंद्र की सुपरहिट मूवी संजोग के लिए पहले रेखा को कास्ट किया गया था। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ सही चल रहा था और रेखा भी इस मूवी के लिए तैयारी शुरू करने वाली थीं।

फोटो क्रेडिट- फेसबुक रेखा के संजोग से बाहर होने की कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जया प्रदा और जीतेंद्र की दोस्ती काफी पक्की थी और शायद उनकी वजह से संजोग में जया की एंट्री हुई थी। मालूम हो कि जया और जीतेंद्र ने एक साथ कई हिट मूवीज में काम किया है।