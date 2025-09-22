Rekha के हाथ से छीन ली गई थी जीतेंद्र की फिल्म, एक्टर की फेवरेट हीरोइन ने किया था रिप्लेस
Rekha हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस हैं। अपने समय में वह हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। ज्यादातर फिल्ममेकर्स अपनी मूवी के लिए उन्हें शामिल करना चाहते थे। आज हम आपको अभिनेता जीतेंद्र (Jeetendra) की एक सुपरिहट फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे रेखा को साइन करने के बाद बाहर कर दिया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jeetendra हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि वह बैक टू बैक हिट फिल्मों के जरिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों पर भारी पड़ते हुए नजर आए। जीतेंद्र ने अपने करियर की सबसे सफल फिल्में 80 के दशक में दी हैं।
इस दौरान उनकी एक सुपरहिट फिल्म आई थी, जिसके लिए मेकर्स ने बतौर एक्ट्रेस पहले रेखा (Rekha) को कास्ट किया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो रेखा को साइन करने के बाद मूवी से बाहर का रास्ता दिखाया और दूसरी अभिनेत्री को लीड रोल दिया गया। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं।
इस फिल्म से आउट हुई थीं रेखा
रेखा अपने समय की उन अदाकाराओं में से एक रही हैं, जो हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थीं। अधिकतर फिल्ममेकर्स चाहते थे कि रेखा उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनीं। इसी आधार पर साल 1985 में जीतेंद्र की सुपरहिट मूवी संजोग के लिए पहले रेखा को कास्ट किया गया था। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ सही चल रहा था और रेखा भी इस मूवी के लिए तैयारी शुरू करने वाली थीं।
फोटो क्रेडिट- फेसबुक
यह भी पढ़ें- 'उमराव जान' के लिए आशा भोसले ने रेखा को दिए थे खास निर्देश, एक्ट्रेस ने खुद खोला था राज
लेकिन बाद में एक्ट्रेस के बिजी शेड्यूल के चलते उनके हाथ से संजोग निकल गई। इसके बाद मूवी में अभिनेत्री जया प्रदा (Jaya Prada) की एंट्री हुई। संजोग में जया ने डबल रोल प्ले किया, जिसमें वह एक भूमिका में मां और दूसरी में बेटी बनी थीं। जीतेंद्र के साथ संजोग में उनकी जोड़ी खूब जमी और आलम ये रहा कि यह फिल्म उस साल की सबसे सफल मूवीज की लिस्ट में शुमार हुई।
फोटो क्रेडिट- फेसबुक
रेखा के संजोग से बाहर होने की कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जया प्रदा और जीतेंद्र की दोस्ती काफी पक्की थी और शायद उनकी वजह से संजोग में जया की एंट्री हुई थी। मालूम हो कि जया और जीतेंद्र ने एक साथ कई हिट मूवीज में काम किया है।
जया और जीतेंद्र की हिट जोड़ी
गौर किया जाए जीतेंद्र और जया प्रदा की हिट फिल्मों की तरफ तो दोनों ने मिलकर एक साथ करीब 24 मूवीज में काम किया। जिनमें से 18 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहीं। उनमें से कुछ चुनिंदा मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-
-
लोक परलोक
-
तोहफा
-
मेरा साथी
-
संजोग
-
स्वर्ग से सुंदर
-
थानेदार
-
लव कुश
यह भी पढ़ें- माधुरी और उर्मिला पर भारी पड़ीं 70 साल की रेखा, शबाना आजमी के जन्मदिन पर अपने डांस से लूट ली महफिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।