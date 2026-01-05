Language
    5 मिनट तक एक्ट्रेस को जबरदस्ती Kiss करता रहा एक्टर, विवादित सीन के बाद रोने लगी थी अभिनेत्री?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के इतिहास किसिंग सीन को लेकर कई तरह के किस्से कहानी मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जब अभिनेत्री को अभिनेता 5 मिनट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बॉलीवुड का विवादित किसिंग सीन (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म जगत में किसिंग या इंटीमेट सीन्स को लेकर जब भी बात की जाती है, इससे विवादों का नाता देखने को मिलता है। ओटीटी के बढ़ते चलने के बाद आज के दौर में इस तरह के सीन्स फिल्माने में कोई परहेज नहीं किया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ करता था, जब किसिंग सीन को टैबू टॉपिक माना जाता था। 

    आज हम आपको 55 साल पहले आई एक फिल्म में मौजूद 5 मिनट लंबे उस विवादित किसिंग सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब एक्ट्रेस के बिना बताए एक्टर उन्हें किस करता रहा। आइए जानते हैं कि वह सीन्स किन दो कलाकारों के बीच फिल्माया गया था। 

    बॉलीवुड का विवादित किसिंग

    हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने में जब भी रोमांटिक सीन्स के दौरान दो कलाकारों को करीब दिखाया जाता था तो फूल या हंसों का जोड़ा दिखाई देता था। हालांकि, उस दौर में भी कुछ फिल्में ऐसी रही, जिनमें किसिंग सीन को खुलेआम दिखाया गया था। इस फेहरिस्त में फिल्म अनजाना सफर का नाम शामिल होता है, जिसकी शूटिंग 55 साल पहले हुई थी। इस मूवी में अभिनेत्री रेखा और अभिनेता बिश्वजीत चटर्जी ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था।

    rekhakissingscene (1)

    आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी सीन को फिल्माने से पहले उसका रिहर्सल किया जाता है, लेकिन इस मूवी के किसिंग सीन को लेकर ऐसा नहीं हुआ था। फिल्म पत्रकार यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोपिक- रेखा दे अनटोल्ड स्टोरी (Rekha-The Untold Story) में इस विवादित किसिंग सीन का जिक्र मिलता है।

    controversial kiss scene in bollywood

    निर्देशक राजा नवादे ने जैसे ही इस किसिंग सीन के लिए एक्शन बोला वैसे ही बिश्वजीत ने रेखा के होठों पर किस करना शुरू कर दिया था, 5 मिनट बाद जब उन्होंने कट बोला तब जाकर अभिनेता रुके और सीन के बाद रेखा रोने लगी थीं। 

    सीन के लिए नहीं थी कोई भी प्लानिंग

    कहा ये भी जाता है कि इस किसिंग सीन के बारे में रेखा को पहले से कोई जानकारी और प्लानिंग नहीं बताई गई थी। यही कारण है कि रेखा और बिश्वजीत चटर्जी के बीच फिल्माया गया, ये लिपलॉक सीन बॉलीवुड के कंट्रोवर्शियल किसिंग सीन्स में आज भी शुमार है। बता दें कि अनजाना सफर 10 साल तक सेंसर बोर्ड में पास होने के लिए अटकी रही थी, बाद में इसका टाइटल बदलकर इसे रिलीज किया गया था।

