5 मिनट तक एक्ट्रेस को जबरदस्ती Kiss करता रहा एक्टर, विवादित सीन के बाद रोने लगी थी अभिनेत्री?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म जगत में किसिंग या इंटीमेट सीन्स को लेकर जब भी बात की जाती है, इससे विवादों का नाता देखने को मिलता है। ओटीटी के बढ़ते चलने के बाद आज के दौर में इस तरह के सीन्स फिल्माने में कोई परहेज नहीं किया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ करता था, जब किसिंग सीन को टैबू टॉपिक माना जाता था।

आज हम आपको 55 साल पहले आई एक फिल्म में मौजूद 5 मिनट लंबे उस विवादित किसिंग सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब एक्ट्रेस के बिना बताए एक्टर उन्हें किस करता रहा। आइए जानते हैं कि वह सीन्स किन दो कलाकारों के बीच फिल्माया गया था।

बॉलीवुड का विवादित किसिंग हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने में जब भी रोमांटिक सीन्स के दौरान दो कलाकारों को करीब दिखाया जाता था तो फूल या हंसों का जोड़ा दिखाई देता था। हालांकि, उस दौर में भी कुछ फिल्में ऐसी रही, जिनमें किसिंग सीन को खुलेआम दिखाया गया था। इस फेहरिस्त में फिल्म अनजाना सफर का नाम शामिल होता है, जिसकी शूटिंग 55 साल पहले हुई थी। इस मूवी में अभिनेत्री रेखा और अभिनेता बिश्वजीत चटर्जी ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था।

निर्देशक राजा नवादे ने जैसे ही इस किसिंग सीन के लिए एक्शन बोला वैसे ही बिश्वजीत ने रेखा के होठों पर किस करना शुरू कर दिया था, 5 मिनट बाद जब उन्होंने कट बोला तब जाकर अभिनेता रुके और सीन के बाद रेखा रोने लगी थीं।