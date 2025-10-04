Rashmika Mandanna स्टारर 'द गर्लफ्रेंड' की रिलीज डेट आउट, 5 भाषाओं में थिएटर्स में देगी दस्तक

Rashmika Mandanna की फिल्म द गर्लफ्रेंड की रिलीज डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने एक डेट प्रोमो रिलीज करके इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। उन्होंने फिल्म का टीजर रिलीज किया है जिसमें रश्मिका और दीक्षित शेट्टी की रोमांटिक जोड़ी दिखी। फिल्म 5 भाषाओं में थिएटर्स में रिलीज होगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना स्टारर द गर्लफ्रेंड के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि यह फिल्म कब रिलीज होगी। यह घोषणा रश्मिका की विजय देवरकोंडा के साथ सगाई की खबर वायरल होने के एक दिन बाद हुई है। प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स ने इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज करने का एलान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन रिलीज होगी फिल्म एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेकर्स ने लिखा, 'आपकी पसंद कौन है? आइए 7 नवंबर, 2025 से सिनेमाघरों में द गर्लफ्रेंड के साथ इस बातचीत को शुरू करें। तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में द गर्लफ्रेंड 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। हैशटैग के साथ लिखा आपका टाइप कौन है?' मेकर्स ने इसे 5 भाषाओं तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज करने की पुष्टि की है।

इस पर दीक्षित कहते हैं, 'मुझे मत बताओ कि तुम अचानक सोच रहे हो कि क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूं।'टीजर के आखिरी में दीक्षित, रश्मिका और कैमरे की ओर देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम?, और फिर रश्मिका रिलीज डेट का एलान किया है'।

द गर्लफ्रेंड का लेखन और निर्देशन राहुल रवींद्रन ने किया है। रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी इस फिल्म में लीड कैरेक्टर में हैं। उनके साथ कौशिक महाता, रोहिणी और राव रमेश जैसे सपोर्टिंग कलाकार भी हैं। फिल्म में संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने दिया है। प्रोडक्शन डिजाइन एस. रामा कृष्णा और मोनिका निगोत्रे ने की है।