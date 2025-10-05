रश्मिका मंदाना ने बताई Thamma के सुपरहिट गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी, 3 करोड़ व्यूज के साथ बना ट्रेंडिंग

रश्मिका मंदाना ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ सगाई की खबरों के बीच अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर थामा के पहले गाने तुम मेरे ना हुए के ​​पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। यह रोमांटिक गाना कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था और तब से इंटरनेट पर छाया हुआ है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म थम्मा के पात्रों का परिचय दिया और शूटिंग के दौरान के कुछ बीटीएस सीन्स शेयर किए। फिल्म से उनका एक गाना तुम मेरे ना हुए काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। मूवी में उनके साथ आयुष्मान खुराना भी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्ट्रेस ने बताई गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी रश्मिका ने मूवी के इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी भी बताई। उन्होंने लिखा, "इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि हम लगभग 10-12 दिनों तक एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे। आखिरी दिन, हमारे निर्माता और निर्देशक को अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया।