Saami Saami गाने पर मैत्रेयी रामाकृष्णन ने वेब सीरीज में लगाए ठुमके, रश्मिका मंदाना ने कहा- शानदार

नई दिल्ली, जेएनएन। Saami Saami Maitreyi Ramakrishnan Rashmika Mandanna: मैत्रेयी रामाकृष्णन हाल ही में आए वेब सीरीज नेवर हैव आई एवर वेब सीरीज में काम किया था। इसमें उन्हें रश्मिका मंदाना के सुपरहिट गाने सामी-सामी पर डांस करते हुए देखा गया था। उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ था।अब इस पर रश्मिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मैत्रेयी रामाकृष्णन की डांसिंग स्किल्स को शानदार बताया है। इस पर मैत्रेयी ने भी उनका आभार व्यक्त किया है।

मैत्रेयी रामाकृष्णन देवी की भूमिका में है। देवी ने ग्रीन कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा है। उन्होंने अपने बालों में एक फूल भी लगा रखा है। वह अपनी मां डॉक्टर नलिनी विश्वकुमार के साथ एक पार्टी में आती हैं। उनकी दोस्त उन्हें परफॉर्मेंस के लिए खींच ले जाती है। इस पर देवी कहती है, "आइए साथ में करते हैं।" उनकी मां पूछती है, "आप क्या कर रही हैं।" तब देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं- आप देखिए।" इसके बाद देवी ने सामी-सामी गाने के तमिल वर्जन पर डांस किया है।

. @ramakrishnannn .. stunner! you did sooooo gooooooddddd. ❤️ sending you full love ❤️ https://t.co/Rprd5GcSc2