'रश्मिका मंदाना नहीं मुझे मिलना चाहिए श्रीवल्ली का रोल', ऐश्वर्या राजेश ने अपने कमेंट संग छेड़-छाड़ की कही बात

नई दिल्ली, जेएनएन। Aishwarya Rajesh Clarifies Her Comment On Rashmika Mandana As Shrivalli: तमिल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश, रश्मिका मंदाना पर किए कमेंट को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं, अब ऐश्वर्या राजेश ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया।

बयान का निकाला गलत मतलब

ऐश्वर्या राजेश ने पुष्पा द राइज को लेकर कहा था कि इस फिल्म में श्रीवल्ली के किरदार के लिए रश्मिका मंदाना से ज्यादा वो लायक थीं और वो इसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करतीं। इसलिए श्रीवल्ली का रोल उन्हें ऑफर होना चाहिए था। अब इस स्टेटमेंट को लेकर ऐश्वर्या ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ऐश्वर्या राजेश ने नया बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। उनके कमेंट का मतलब था कि श्रीवल्ली जैसा कैरेक्टर उन्हें सूट करता है।

एक्ट्रेस जारी किया बयान

ऐश्वर्या राजेश ट्विटर पर नोट शेयर करते हुए सबसे पहले फैंस को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। इसके बाद उन्होंने लिखा, “काम के बारे में बात करें तो मुझसे हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मैं तेलुगु सिनेमा में किस तरह की भूमिकाएं करना चाहती हूं। मैंने जवाब दिया कि मुझे तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री बहुत पसंद है और अगर मुझे अपनी पसंद का रोल मिला तो मैं निश्चित रूप से तेलुगू फिल्में करूंगा।"

रश्मिका से नहीं कोई दिक्कत

उन्होंने आगे कहा, "एक उदाहरण का हवाला देते हुए मैंने कहा कि मुझे पुष्पा में श्रीवल्ली का किरदार बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे किरदार मुझ पर सूट करेंगे। हालांकि, दुर्भाग्य से मेरी बातों को गलत समझा गया है और इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि ऐसा लगे कि मुझे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का काम अच्छा नहीं लगा।"

गलतफहमी को किया दूर

नोट के अंत में ऐश्वर्या ने कहा, "मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूं और साफ करना चाहती हूं, जो स्पष्ट है कि मैं फिल्म में रश्मिका मंदाना के काम की सराहना करती हूं और इंडस्ट्री में सभी स्टार्स के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है।"