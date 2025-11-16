अफेयर, शादी और फिर तलाक, धड़ल्ले से Dating App का इस्तेमाल कर रहा ये एक्टर, खुद कर दिया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी, तलाक और बच्चे जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वहीं सेलेब्रिटी की पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत बाहर आ ही जाती है फिर चाहे बात उनकी शादी की हो, तलाक की हो या दोबारा शादी की। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें शेयर कीं। जिनमें डेटिंग ऐप्स और अलग होने के बाद बच्चों की परवरिश से जुड़े उनके कुछ एक्सपीरियंस शामिल हैं।

शौरी ने 2010 में कोंकणा सेन शर्मा से शादी की थी और 2015 में तलाक ले लिया। इस कपल का एक 14 साल का बेटा हारून है। तलाक के बारे में क्या बोले रणवीर शौरी एक इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने अपने पूर्व पार्टनर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के विचार पर बात की। उन्होंने कहा, "आपको अपने वर्तमान पार्टनर के साथ इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए कि वह असहज हो जाए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जाहिर है, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता रहा है और आप उनसे अचानक मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नमस्ते भी नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इस हद तक पहुंच जाना चाहिए कि पूर्व पार्टनर भी परिवार का हिस्सा बन जाए।"