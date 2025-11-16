Language
    अफेयर, शादी और फिर तलाक, धड़ल्ले से Dating App का इस्तेमाल कर रहा ये एक्टर, खुद कर दिया खुलासा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    Dating App का इस्तेमाल आजकल काफी कॉमन हो गया है। अब हाल ही में एक बॉलीवुड एक्टर ने भी खुलासा किया कि वे डेटिंग एप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनका तलाक हो चुका है और उनका एक बेटा भी है।

    अभिनेता रणवीर शौरी कर रहे हैं डेटिंग ऐप का इस्तेमाल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी, तलाक और बच्चे जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वहीं सेलेब्रिटी की पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत बाहर आ ही जाती है फिर चाहे बात उनकी शादी की हो, तलाक की हो या दोबारा शादी की। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें शेयर कीं। जिनमें डेटिंग ऐप्स और अलग होने के बाद बच्चों की परवरिश से जुड़े उनके कुछ एक्सपीरियंस शामिल हैं।

    शौरी ने 2010 में कोंकणा सेन शर्मा से शादी की थी और 2015 में तलाक ले लिया। इस कपल का एक 14 साल का बेटा हारून है।

    तलाक के बारे में क्या बोले रणवीर शौरी

    एक इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने अपने पूर्व पार्टनर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के विचार पर बात की। उन्होंने कहा, "आपको अपने वर्तमान पार्टनर के साथ इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए कि वह असहज हो जाए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जाहिर है, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता रहा है और आप उनसे अचानक मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नमस्ते भी नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इस हद तक पहुंच जाना चाहिए कि पूर्व पार्टनर भी परिवार का हिस्सा बन जाए।"

    डेटिंग ऐप्स पर पार्टनर ढूंढ रहे रणवीर

    शौरी ने यह भी स्वीकार किया कि वह ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे साथी खोजने के बारे में अपनी सलाह भी साझा की। अभिनेता ने कहा, "हां मैं डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "किसी भी रिश्ते में हर व्यक्ति की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। मेरे लिए एक तलाकशुदा सिंगल फादर होने के नाते ये जरूरतें एक 30 साल के व्यक्ति की जरूरतों से अलग होंगी।"

    कोंकणा सेन शर्मा से तलाक के बारे में की बात

    बाद में बातचीत में, "एक था टाइगर" अभिनेता ने कोंकणा सेन शर्मा से अपने अलगाव और इससे उनके बेटे हारून पर पड़े असर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "मैंने उसके लिए सही उम्र में ही अलगाव चाहा, मुझे उससे पहले भी समस्याएं थीं। लेकिन मैंने उसके चार साल का होने तक इंतजार किया। इसी वजह से मैंने इसे और नहीं टाला। मुझे लगा कि आगे चलकर जिंदगी में इसका उस पर ज्यादा गहरा असर होगा।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगा कि चार साल की उम्र इसकी शुरुआत करने के लिए सही उम्र है। क्योंकि उस उम्र में बच्चा जानता है कि उसके माता-पिता कौन हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्हें जिंदगी के नए तरीके के साथ तालमेल बिठाना पड़े, तो यह कम दर्दनाक होता है।"

    वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर शौरी कॉमेडी-ड्रामा "बिंदिया के बाहुबली" के दूसरे सीजन में एक बार फिर छोटे दवान की भूमिका में नजर आए। इस वेब सीरीज का प्रीमियर अगस्त में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर हुआ था।

