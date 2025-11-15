Vidya Sinha:पति करता था मारपीट, मिस बॉम्बे का मिला टाइटल, 2 शादियों के बाद भी सहीं अनगिनत तकलीफें

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) को बॉलीवुड में एक मॉडल के तौर पर जाना जाता है। एक्ट्रेस ने 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी।विद्या जब फिल्मों में आईं तो उन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर खूब नाम कमाया। विद्या की छवि एक सिंपल प्यारी सी गर्लनेक्स्टटू डोर वाली लड़की की थी। ग्लैमरसलाइफ जीने वाली विद्याकीपर्सनललाइफ बहुत ही उथल-पुथल वाली थी। उनके हिस्से में परिवार के तौर पर सिर्फ अंतहीन दर्द आया।

मॉडलिंग के तौर पर शुरू किया था करियर विद्या ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और मिस बॉम्बे का खिताब जीता। वह कई ब्रांड विज्ञापनों में नजर आईं। उनकी पहली फिल्म राजा काका साल 1974 में रिलीज हुई थी लेकिन सबसे ज्यादा नाम उन्होंने रजनीगंधा से कमाया। इस फिल्म में वो अमोल पालेकर (AmolPalekar) के साथ नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने ‘छोटी सी बात’ में अमोल पालेकर, संजीव कुमार के साथ ‘पति-पत्नी और वो’ और विनोद खन्ना (VinodKhanna) के साथ ‘इनकार’ में काम किया।

एक्ट्रेस ने दोबारा की शादी नई शुरुआत की उम्मीद लिए, विद्या सिडनी पहुंचीं जहां उनकी मुलाकात डॉ. नेताजी भीमराव सालुंखे से हुई। साल 2001 में उनकी शादी तो हुई, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और शारीरिक व मानसिक शोषण के आरोपों से भरा रहा। दोनों अलग हो गए और तलाक के बाद 2009 में विद्या ने डॉ. सालुंखे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।