Vidya Sinha:पति करता था मारपीट, मिस बॉम्बे का मिला टाइटल, 2 शादियों के बाद भी सहीं अनगिनत तकलीफें
पर्दे पर बेहद शांत नजर आने वाली अभिनेत्री विद्या सिन्हा की निजी जिंदगी तूफान से भरी थी। उनका करियर 18 साल की उम्र में शुरू हुआ था और उन्होंने दो शादियां कीं लेकिन दोनों असफल रहीं। उनका दूसरा पति शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। पूरी जिंदगी उनके दिल में एक अजीब सा सूनापन रहा।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। विद्या सिन्हा (Vidya Sinha) को बॉलीवुड में एक मॉडल के तौर पर जाना जाता है। एक्ट्रेस ने 18 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी।विद्या जब फिल्मों में आईं तो उन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर खूब नाम कमाया। विद्या की छवि एक सिंपल प्यारी सी गर्लनेक्स्टटू डोर वाली लड़की की थी। ग्लैमरसलाइफ जीने वाली विद्याकीपर्सनललाइफ बहुत ही उथल-पुथल वाली थी। उनके हिस्से में परिवार के तौर पर सिर्फ अंतहीन दर्द आया।
मॉडलिंग के तौर पर शुरू किया था करियर
विद्या ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और मिस बॉम्बे का खिताब जीता। वह कई ब्रांड विज्ञापनों में नजर आईं। उनकी पहली फिल्म राजा काका साल 1974 में रिलीज हुई थी लेकिन सबसे ज्यादा नाम उन्होंने रजनीगंधा से कमाया। इस फिल्म में वो अमोल पालेकर (AmolPalekar) के साथ नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने ‘छोटी सी बात’ में अमोल पालेकर, संजीव कुमार के साथ ‘पति-पत्नी और वो’ और विनोद खन्ना (VinodKhanna) के साथ ‘इनकार’ में काम किया।
यह भी पढ़ें- बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई, बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने वाली इस फिल्म पर बनी 4 रीमेक, Hera Pheri से है खास कनेक्शन
विद्या ने गोद ली थी बेटी
उनका वैवाहिक जीवन काफी उथल-पुथल से भरा हुआ था। साल 1968 में उन्होंने वेंकटेश्वरन अय्यर से शादी की और जाह्नवी को अनाथालय से गोद लेने के लिए इस जोड़े को एक दशक तक इंतजार करना पड़ा। दुर्भाग्य से, वेंकटेश्वरन बीमार पड़ गए और विद्या ने 1996 में उनके निधन तक उनकी देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया।
एक्ट्रेस ने दोबारा की शादी
नई शुरुआत की उम्मीद लिए, विद्या सिडनी पहुंचीं जहां उनकी मुलाकात डॉ. नेताजी भीमराव सालुंखे से हुई। साल 2001 में उनकी शादी तो हुई, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और शारीरिक व मानसिक शोषण के आरोपों से भरा रहा। दोनों अलग हो गए और तलाक के बाद 2009 में विद्या ने डॉ. सालुंखे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
विद्या इसके बाद अचानक से गायब हो गईं और फिर 25 साल के ब्रेक के बाद छोटे पर्दे पर लौटीं। इसके बाद वो'क़ुबूलहै' और 'चंद्रनंदिनी' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में नजर आईं।
अंतिम क्षणों में बहुत परेशान रहीं एक्ट्रेस
हालांकि, विद्या का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें उनका दूसरा पति द्वारा लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उनके फ्लैट पर भी नजर गड़ाए हुए थे। लगातार तनाव ने उनके स्वास्थ्य पर भारी असर डाला और 15 अगस्त, 2019 को 71 वर्ष की आयु में उन्हें श्वास संबंधी परेशानियां हुईं और उनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में भी, विद्या अपनी बेटी के भविष्यऔरअपने पूर्व पति के साथ चल रही कानूनी लड़ाई को लेकर चिंतित थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।