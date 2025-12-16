Ranveer Singh की दैव कॉन्ट्रोवर्सी पर ऋषभ शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, 'धुरंधर' की रिलीज से पहले एक्टर ने की थी ये हरकत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक इवेंट में दैवों की नकल करने के लिए रणवीर सिंह के माफी मांगने के हफ्तों बाद, कांतारा के डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अब इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई उनकी संस्कृति और परंपराओं की नकल करने की कोशिश करता है तो उन्हें 'असहज' महसूस होता है।

ऋषभ शेट्टी को लगा बुरा ऋषभ शेट्टी हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए जहां उन्होंने समझाया कि दैव पवित्र होते हैं और इसलिए, लोगों को बिना गाइडेंस के उनकी नकल करने की कोशिश करके उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे मुझे असहज महसूस होता है। हालांकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा सिनेमा और परफॉर्मेंस है, लेकिन दैव वाला हिस्सा संवेदनशील और पवित्र है। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इसे स्टेज पर परफॉर्म न करें या इसका मजाक न उड़ाएं। यह भावनात्मक रूप से हमसे गहराई से जुड़ा हुआ है'।

Ranveer Singh calls Devi as Ghost, sparks outrage#RanveerSingh #IFFIGoa #IFFI2025 #kantara pic.twitter.com/V8SEFAJ4cA — Nilesh shukla (@Nilesh_isme) November 30, 2025 धुरंधर एक्टर की हुई थी आलोचना यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद नेटिजन्स ने निराशा जताई। आलोचनाओं के बाद रणवीर सिंह ने माफी भी मांगी और कहा, 'मेरा मकसद फिल्म में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था। एक एक्टर होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस सीन को उस तरह से करने में कितनी मेहनत लगी होगी, जिसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का बहुत सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं'।