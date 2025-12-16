Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranveer Singh की दैव कॉन्ट्रोवर्सी पर ऋषभ शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, 'धुरंधर' की रिलीज से पहले एक्टर ने की थी ये हरकत

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:33 AM (IST)

    Ranveer Singh Kantara Controversy: कुछ हफ्तों पहले IFFI के स्टेज पर रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी के सामने कांतारा में उनके द्वारा किए गए चाउंडी के सीक्वें ...और पढ़ें

    Hero Image

    'कांतारा' एक्टर ने रणवीर की दैव कॉन्ट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक इवेंट में दैवों की नकल करने के लिए रणवीर सिंह के माफी मांगने के हफ्तों बाद, कांतारा के डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अब इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई उनकी संस्कृति और परंपराओं की नकल करने की कोशिश करता है तो उन्हें 'असहज' महसूस होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषभ शेट्टी को लगा बुरा

    ऋषभ शेट्टी हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए जहां उन्होंने समझाया कि दैव पवित्र होते हैं और इसलिए, लोगों को बिना गाइडेंस के उनकी नकल करने की कोशिश करके उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे मुझे असहज महसूस होता है। हालांकि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा सिनेमा और परफॉर्मेंस है, लेकिन दैव वाला हिस्सा संवेदनशील और पवित्र है। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इसे स्टेज पर परफॉर्म न करें या इसका मजाक न उड़ाएं। यह भावनात्मक रूप से हमसे गहराई से जुड़ा हुआ है'।

    यह भी पढ़ें- Spoiler Alert: धुरंधर की ये कड़ियां खोल देंगी दिमाग, रणवीर के कैरेक्टर से लेकर गाने तक, नहीं जानते होंगे आप!

    रणवीर सिंह ने की थी ये हरकत

    हालांकि शेट्टी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह बात रणवीर सिंह द्वारा की गई नकल वाली घटना पर निशाना साधती है। उनका यह बयान रणवीर सिंह के IFFI में एक सेशन के दौरान कांतारा के पॉपुलर चौंडी मोमेंट की नकल करने पर हुए विवाद के कुछ दिनों बाद आया है। सिंह ने उस किरदार को फीमेल भूत कहा, अपनी आंखें टेढ़ी कीं, जीभ बाहर निकाली, और उनकी नकल की। जबकि ऋषभ शेट्टी उनके बगल में हंस रहे थे। रणवीर ने मजाक में यह भी कहा, 'क्या यहां कोई मुझे कांतारा 3 में देखना चाहता है? इस आदमी को बताओ'।

     

    धुरंधर एक्टर की हुई थी आलोचना

    यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद नेटिजन्स ने निराशा जताई। आलोचनाओं के बाद रणवीर सिंह ने माफी भी मांगी और कहा, 'मेरा मकसद फिल्म में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था। एक एक्टर होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस सीन को उस तरह से करने में कितनी मेहनत लगी होगी, जिसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और विश्वास का बहुत सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं'।

    कल्चरली सेंसिटिव है फिल्म का यह सीन

    कांतारा में, चाउंडी फिल्म के सबसे इंटेंस और आध्यात्मिक रूप से जुड़े सीन्स में से एक में दिखाई देती है, जिसे गुलिगा दैव की भयंकर और रक्षा करने वाली बहन के रूप में दिखाया गया है। यह सीन रस्मों वाले मूवमेंट, ट्रांस जैसी एनर्जी और कोस्टल कहानियों से मिलाता है। जिससे यह तुलु और भूता कोला परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उनकी मौजूदगी दिव्य क्रोध और पूर्वजों की आत्मा को दिखाती है, यही वजह है कि कई दर्शक इस चित्रण का कोई भी मजाक उड़ाना अपमानजनक मानते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'प्रोपेगेंडा फैला रही है,' धुरंधर को देख बौखलाया पाकिस्तान, अब लयारी पर रिलीज करेंगे फिल्म