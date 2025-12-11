Dhurandhar को इटका! Ranveer Singh की फिल्म को इन देशों में किया गया बैन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी कई अहम रोल में नजर आए। फिल्म अपने एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक तरफ जहां हर जगह धुरंधर के चर्चे हैं वहीं कई देशों में इसे बैन करने की खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में इसे बैन कर दिया गया है। इसमें बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों चलिए जानते हैं।