    Dhurandhar को इटका! Ranveer Singh की फिल्म को इन देशों में किया गया बैन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और जल्द ही 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने वाली है। हालांकि, फिल्म को कई खाड ...और पढ़ें

    Hero Image

    रणवीर सिंह की धुरंधर पर लगा बैन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी कई अहम रोल में नजर आए। फिल्म अपने एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है।

    एक तरफ जहां हर जगह धुरंधर के चर्चे हैं वहीं कई देशों में इसे बैन करने की खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में इसे बैन कर दिया गया है। इसमें बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों चलिए जानते हैं।

    Dhurandhar

    इन देशों में बैन हुई फिल्म

    बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की कहानी के कारण यूएई/जीसीसी क्षेत्र में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, “बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने धुरंधर को रिलीज नहीं किया है। आशंका थी कि ऐसा होगा क्योंकि फिल्म को 'पाकिस्तान विरोधी फिल्म' के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह की फिल्मों को इस क्षेत्र में रिलीज नहीं मिल पाई है। फिल्म निर्माताओं ने फिर भी फिल्म को रिलीज़ के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी देश ने फिल्म के विषय को मंजूरी नहीं दी।”

    इससे पहले कई अन्य फिल्मों पर लग चुका है बैन

    धुरंधर की कहानी पाकिस्तान खासकर ल्यारी शहर की राजनीति और गैंगवार से प्रेरित है। इसमें पाक स्पॉन्सर्ड टेरोरिज्म की बखिया उधेड़ी गई है। इस साल की शुरुआत में अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' और जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' को कई मध्य पूर्वी देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 'आर्टिकल 370' और 'टाइगर 3' को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बैन से फिल्म के बिजनेस पर असर पड़ सकता है।

