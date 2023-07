Ranveer Singh ने स्टेज पर किया 'ढिंढोरा बाजे रे' गाने पर डांस, नाचते-नाचते ढोल में जा घुसे एक्टर

Ranveer Singh Dance Video रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का हाल ही में ढिंढोरा बाजे रे (Dhindhora Baje Re) सोमवार को रिलीज हुआ। इसी बीच अब रणवीर सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो में रणवीर स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे हैं। तभी एक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया।

Ranveer Singh Dance Video Photo Credit Instagram