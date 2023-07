Dhindhora Baje Re Song Release: रणवीर और आलिया का 'ढिंढोरा बाजे रे' गाना रिलीज, झूमने पर मजबूर हुए लोग

Dhindhora Baje Re Song Release फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक और नया गाना ढिंढोरा बाजे रे (Dhindhora Baje Re) रिलीज हो गया है। इस गाने का टीजर कल यानी रविवार को जारी किया गया था जिसमें मेकर्स ने खुलासा किया था कि सोमवार को यह गाना रिलीज किया जाएगा। इस गाने में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह गजब का डांस करते नजर आ रहे हैं।

Dhindhora Baje Re Song Release Photo Credit Instagram

