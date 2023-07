Dhindhora Baje Re Teaser: 'ढिंढोरा बाजे रे' गाने का टीजर हुआ आउट, मां दुर्गा के सामने थिरके रणवीर-आलिया

Dhindhora Baje Re Teaser रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे फिल्म को लेकर नई-नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। हाल ही में फिल्म के चौथे सॉन्ग का टीजर शेयर किया गया जो कि दुर्गा पूजा की थीम पर बनाया गया गाना है।

Still of Ranveer Singh and Alia Bhatt from Dhindhora Baje re Song