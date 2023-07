RRKPK New Promo: रणवीर सिंह के लुक ने बढ़ाई सोशल मीडिया पर गर्मी, एक्टर की टोन्ड बॉडी पर फिदा हुए फैंस

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Promo करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज को सिर्फ चार दिनों का वक्त बचा है। इस बीच मेकर्स ने नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें रणवीर सिंह अपने हॉट लुक्स को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। फैंस उनके नए अवतार को देखने के बाद उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।

Ranveer Singh in Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani New Promo