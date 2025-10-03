Rani Mukerji की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका पहला स्क्रीन टेस्ट, प्रोड्यूसर से कहा - 'इसे निकाल दो...'

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हाल ही में एएनआई को इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्से शेयर किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मां कृष्णा मुखर्जी उन्हें अपनी पहली ही फिल्म से निकलवाना चाहती थीं। उन्हें डर था कि इससे फिल्म बर्बाद हो जाएगी और उसके पैसे डूब जाएंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने साल 1996 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड डेब्यू किया था। सलीम अख्तर इस फिल्म के निर्माता थे और मूवी को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि रानी की मां कृष्णा मुखर्जी नहीं चाहती थीं कि रानी इस मूवी में काम करें। फिल्म को अशोक गायकवाड़ ने डायरेक्ट किया था।

मां ने फिल्म से निकालने की बात कही उन्होंने प्रोड्यूसर से जाकर मना कर दिया कि वो रानी को अपनी मूवी में न लें। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रानी ने इस बात का खुलासा किया। रानी ने बताया कि उनकी मां कृष्णा ने फिल्म के निर्माता सलीम अख्तर से अनुरोध किया कि वे उन्हें फिल्म में न लें, क्योंकि इससे उनकी फिल्म बर्बाद हो जाएगी और उन्हें नुकसान होगा।