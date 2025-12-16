Ramayana Teaser: 'अवतार 3' के साथ होगा रणबीर कपूर की 'रामायण' का आगाज, थिएटर में तबाही मचाएंगी दोनों फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की रामायण ने अपनी पहली झलक से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और अब मेकर्स ने फैंस को एक और शानदार तोहफा दे दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर जुलाई में रिलीज हुआ था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। तब से फैंस फिल्म के फुल-लेंथ टीजर का इंतजार कर रहे हैं और उनकी ये इच्छा अब पूरी होने वाली है।

