एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) में विद्युतजिह्व बने विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। अभिनेता ने पौराणिक फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी, वो भी कैंसर पीड़ितों के लिए।

विवेक ओबेरॉय उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। वह कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यहां तक कि उन्होंने 'रामायणम्' से मिली पूरी फीस खुद लेने की बजाय कैंसर पीड़ितों को देने का फैसला किया था।

कैंसर पीड़ितों के लिए विवेक की खास पहल अब विवेक ओबेरॉय ने फिर से अपने काम से लोगों का दिल जीता है। उन्होंने हाल ही में कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए रामायणम् की एक खास स्क्रीनिंग रखी। इस पहल के जरिए उन्होंने मरीजों को मनोरंजन, खुशी और सकारात्मकता से भरी कुछ यादगार पल देने की कोशिश की। यह खास आयोजन उन लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, जो इलाज के दौरान जिंदगी की मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस स्क्रीनिंग में विवेक ओबेरॉय के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। स्क्रीनिंग के दौरान शामिल हुए बच्चे सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान के गेटअप में फिल्म देखने के लिए आए थे। रामायणम् के लिए विवेक को मिली तारीफ फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्व का किरदार निभाया था। फिल्म में दिखाया गया है कि वह कैसे रावण (Ravana) के हाथों मारे गए थे। उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिली।