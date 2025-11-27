'मैं उसे मारना चाहता था...' Hai Rama बनाने में AR Rahman ने किया था बहुत नाटक, तिलमिला उठे थे राम गोपाल वर्मा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम गोपाल वर्मा को भले ही उनकी दमदार क्राइम ड्रामा फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता हो, लेकिन उनकी फिल्म सत्या ने उनकी विरासत को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम गोपाल वर्मा को उनके बड़बोलेपन और अजीबोगरीब बयान के लिए जाना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाने की मेकिंग में आई थी कई सारी चुनौतियां साल 1995 में निर्देशक एक फिल्म लेकर आए थे नाम था रंगीला। इस फिल्म ने पहली बार मुख्यधारा की कहानी कहने की उनकी प्रतिभा को उजागर किया था। यह फिल्म सनसनी बन गई थी। इसे हिट बनाने में एआर रहमान के संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। फिर भी राम गोपाल वर्मा के अनुसार उन हिट गानों को बनाने में जो स्ट्रगल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा वो प्रशंसकों की कल्पना से अलग है। पिंकविला से बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने उन चुनौतियों पर बात की जो एआर रहमान के साथ काम करने पर उन्हें महसूस हुईं।