Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं उसे मारना चाहता था...' Hai Rama बनाने में AR Rahman ने किया था बहुत नाटक, तिलमिला उठे थे राम गोपाल वर्मा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:15 AM (IST)

    राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म 'रंगीला' के गाने 'हाय रामा' की मेकिंग के दौरान एआर रहमान के साथ हुई चुनौतियों को साझा किया। वर्मा ने बताया कि गोवा में शूटिंग के दौरान रहमान ने गाने की कंपोजीशन को कई दिनों तक टाला और बहाने बनाते रहे। बाद में रहमान ने स्वीकार किया कि वह होटल में टीवी देखने में व्यस्त थे, जिससे देरी हुई। रहमान इस बात से बहुत नाराज हुए।   

    prefferd source google
    Hero Image

    एआर रहमान के साथ राम गोपाल वर्मा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम गोपाल वर्मा को भले ही उनकी दमदार क्राइम ड्रामा फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता हो, लेकिन उनकी फिल्म सत्या ने उनकी विरासत को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम गोपाल वर्मा को उनके बड़बोलेपन और अजीबोगरीब बयान के लिए जाना जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाने की मेकिंग में आई थी कई सारी चुनौतियां

    साल 1995 में निर्देशक एक फिल्म लेकर आए थे नाम था रंगीला। इस फिल्म ने पहली बार मुख्यधारा की कहानी कहने की उनकी प्रतिभा को उजागर किया था। यह फिल्म सनसनी बन गई थी। इसे हिट बनाने में एआर रहमान के संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। फिर भी राम गोपाल वर्मा के अनुसार उन हिट गानों को बनाने में जो स्ट्रगल और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा वो प्रशंसकों की कल्पना से अलग है। पिंकविला से बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने उन चुनौतियों पर बात की जो एआर रहमान के साथ काम करने पर उन्हें महसूस हुईं।

    Aamir (29)

    यह भी पढ़ें- गुमनाम हुई फिल्म 'कंपनी' की एक्ट्रेस अंतरा माली, रामगोपाल वर्मा की हीरोइन ने कभी हॉटनेस से लगाई थी आग!

    बार-बार बहाने मारते रहे एआर रहमान

    राम गोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म के पॉपुलर गाने हाय रामा की शूटिंग गोवा में हुई थी। चार-पांच दिन के लिए पूरी टीम वहीं थीं। कंपोजीशन से पहले एआर रहमान ने इसे बहुत टाला जिसकी वजह से राम गोपाल वर्मा उनसे बहुत नाराज भी हुए थे। निर्देशक ने बताया कि एआर रहमान ने उनसे पहले दिन कहा कि मैं कुछ सोच रहा हूं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा, दूसरे दिन उन्होंने कुछ और कहा और तीसरे दिन कुछ और। इस तरह पांचों दिन वहां खराब हुए। फिर रहमान ने कहा कि मैं चेन्नई जा रहा हूं और आपको फाइनल गाना वहीं से भेजूंगा।

    Aamir (30)

    टीवी लगाने से किया इनकार

    राम गोपाल वर्मा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। गोवा से निकलने के बाद एआर रहमान ने देरी की असली वजह बताई। राम गोपाल वर्मा ने कहा," एआर रहमान ने चेन्नई जाकर मुझसे कहा कि अगली बार जब तुम मुझे होटल ले जाओ, तो ध्यान रखना कि वहां टीवी न हो। क्योंकि मैं पूरा टाइम टीवी देख रहा था।' राम गोपाल बोले कि ये सब सुनकर मैं बस उसे मारना ही चाहता था। लेकिन फिर, जब उन्होंने आखिरकार 'हाय रामा' गाना गाया, तो जाहिर है, मुझे लगता है कि महान चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है और ये जरूरी भी है।"

    यह भी पढ़ें- 'शाह रुख खान संग फिल्म करने के काबिल नहीं...', Ram Gopal Varma ने SRK को लेकर दिया बड़ा बयान