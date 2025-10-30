ढूंढने पर भी अब कहीं नहीं दिखाई देती ये एक्ट्रेस, कभी हॉटनेस से स्क्रीन पर लगाई थी आग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम गोपाल वर्मा एक समय पर बॉलीवुड के सबसे हिट डायरेक्टर थे। उन्होंने सत्या, कंपनी, सरकार, रंगीला जैसी कई यादगार फिल्में दर्शकों को दी हैं। RGV को बॉलीवुड में कई नए चेहरों को लॉन्च करने का क्रेडिट भी जाता है।



साल 2000 में उन्हीं की खोजी गई एक हसीना ने बॉलीवुड में आते ही अपनी बोल्ड अदाओं से पर्दे पर जो आग लगाई थी, उसे काफी समय तक लोग नहीं भूल पाए। हालांकि, चंद फिल्में करने के बाद ये एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया से ऐसी गायब हुईं कि अब ये ढूंढने पर भी फैंस को नहीं दिखाई देती हैं। कौन है ये हसीना चलिए आपको बताते हैं।

राम गोपाल वर्मा की 'मस्त' फिल्म से मचाया था धमाल हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उन पर अपने बूढ़े पिता को रोड़ पर बुरी हालत में छोड़ने का भी आरोप लग चुका है। जिस हसीना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि 2000 के दशक की टैलेंटेड एक्ट्रेस अंतरा माली है। जिन्होंने वैसे तो अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' से की थी, लेकिन उन्हें RGV की हीरोइन बनकर फेम मिला।

अंतरा माली ने राम गोपाल वर्मा के साथ पहली फिल्म 'मस्त' की थी और उसके बाद डायरेक्टर की कंपनी, रोड, डरना मना है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, नाच और गायब जैसी फिल्मों में काम किया। करियर की शुरुआत में ही चैलेंजिंग रोल करने वाली अंतरा माली का करियर 7 साथ में खत्म हो गया।

5 साल बाद इस फिल्म से की थी वापसी 2005 में अंतरा माली की आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख के साथ फिल्म 'मिस्टर या मिसेज' थी। इस फिल्म को उन्होंने ही डायरेक्ट भी किया था, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। 5 साल तक गायब रहने के बाद उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म से वापसी की, जिसमें उन्होंने एक मोंक का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए बोल्ड स्टेप उठाते हुए उन्होंने अपना हेड शेव करवा दिया था। सालों बाद अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को इस रूप में देखकर उनके फैंस भी हैरान हो गए थे।

15 साल से लाइमलाइट से दूर हैं अंतरा माली जाने-माने फोटोग्राफर जगदीश माली की बेटी अंतरा माली ने साल 2010 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। वह न सिर्फ फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, बल्कि उन्होंने मीडिया लाइमलाइट से भी खुद को बिल्कुल दूर कर दिया। अंतरा माली ने 12 जून 2009 को मैगजीन के एडिटर चे कुर्रियन से शादी की थी। 2012 में उनकी बेटी हुईं, लेकिन उन्होंने इस खबर को मीडिया के साथ नहीं शेयर किया।