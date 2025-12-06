Language
    Urmila Matondkar संग अफेयर की खबरों पर Ram Gopal Varma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मुझे लगता है कि वह...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) और उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) के बीच कभी अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में रही थीं। अब डायरेक्टर ने उर्मिला ...और पढ़ें

    Hero Image

    उर्मिला संग अफेयर पर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) अपने काम के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) के साथ भी डायरेक्टर का नाम जुड़ा। आरोप ऐसे भी लगे कि उर्मिला की वजह से राम की शादी नहीं चली।

    राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर के रिश्ते की चर्चा 90 और 2000 के दशक में खूब रही। अब सालों बाद डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ अपने अफेयर की खबरों पर रिएक्शन दिया है। यही नहीं, उन्होंने उर्मिला की तारीफ भी की। 

    उर्मिला संग अफेयर पर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन

    जूम के साथ बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि वह बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। इसी वजह से मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। मैंने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ भी बहुत काम किया है लेकिन कोई उसकी बात क्यों नहीं करता है।"

    Ram Gopal Varma

    उर्मिला ने राम गोपाल संग कई फिल्मों में किया काम

    90 और 2000 के दशक में उर्मिला और राम गोपाल ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस ने राम के निर्देशन में बनी रंगीला, अंथम, एक हसीना थी, सत्या, दौड़, जंगल और भूत जैसी मूवीज में काम किया। राम गोपाल की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन के तौर पर बार-बार उर्मिला का कास्ट होना उनके रिश्ते की ओर इशारा करने लगा। लोग कयास लगाने लगे कि शायद वे रिलेशनशिप में हैं।

    उर्मिला की वजह से टूटी राम गोपाल की शादी?

    यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि दोनों के अफेयर की अफवाह के चलते ही राम गोपाल की शादी में दरार पड़ गई थी। उन्होंने रत्ना वर्मा से शादी की थी जिनसे उनकी एक बेटी है। हालांकि, अब दोनों अलग हो चुके हैं। आखिरी बार उर्मिला को राम गोपाल वर्मा निर्देशित नॉट अ लव स्टोरी में दिखी थीं। इस फिल्म में वह सिंगर की भूमिका में थीं। 

