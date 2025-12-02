90's की सुपरस्टार थी श्रीदेवी की 'सौतन', खुद का स्टारडम बना दुश्मन...माधुरी-काजोल से क्यों रहीं पीछे?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दौर में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं, जिन्होंने स्क्रीन पर आते ही फैंस के दिलों पर कब्जा कर लिया। हालांकि, बदलते समय के बाद बड़े पर्दे से वह ऐसी गायब हुईं कि आज लोग जब उन्हें देखते हैं, तो हैरान हो जाते हैं।

ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में हम आपको अपने इस आर्टिकल में बता रहे हैं, जो कभी पर्दे पर श्रीदेवी की सौतन बनी, कभी सबसे बड़े गैंगस्टर की माशूका। 90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक रहीं अभिनेत्री ने एक ऐसी गलती कर दी, जिसकी वजह से वह माधुरी और काजोल की तरह आज के समय में ऑडियंस के लिए रिलेटेबल नहीं बन पाईं। कौन हैं ये हसीना, नीचे विस्तार से पढ़ें कहानी:

इस कारण नहीं निकल पाईं आगे? बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहीं और सनी देओल (Sunny Deol) के अपोजिट बतौर युवा अभिनेत्री 1991 में फिल्म 'नरसिम्हा' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री कोई और नहीं, बल्कि 'रंगीला' गर्ल उर्मिला मातोंडकर है। उर्मिला मांतोडकर की सुपरहिट फिल्म 'रंगीला' 30 साल के बाद 'तेरे इश्क में' के साथ 28 नवंबर को सिनेमाघरों में री-रिलीज की गई, जिसके बारे में उर्मिला मातोंडकर ने बात की।

रंगीला की सक्सेस के बाद सबकी फीस बढ़ी उर्मिला मातोंडकर ने आगे कहा, "जब रंगीला रिलीज हुई थी, तो सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि कई एक्ट्रेसेस की फीस में बदलाव आया था। मैं जैकी या आमिर की फीस से तुलना नहीं कर रही हूं, क्योंकि मुझे उनकी फीस का नहीं पता है कि उन्हें कितना पैसा मिला था"। ये उर्मिला का वह गोल्डन पीरियड था, जब वह मेकर्स से अगर मुंह मांगी फीस मांगती तो मिलती, क्योंकि उस समय वह अपने करियर के पीक पर थीं। जब वह किरदार पर ध्यान दे रही थीं, उस दौर में उनकी कंपटीटर कामर्शियल सिनेमा के साथ अपनी फीस पर फोकस कर रही थीं।