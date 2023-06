Ram Charan ने बेटी को दिया ये खास नाम, नामकरण से शेयर की तस्वीरें, पोती को निहारते नजर आए चिरंजीवी

Ram Charan Daughter Naming Ceremony Photos राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कमिनेनी सातवें आसमान पर हैं। दोनों के घर एक नन्ही परी आई है। कपल ने शादी के 11 सालों बाद बच्चे का स्वागत किया है। वहीं शुक्रवार को उन्होंने नामकरण संस्कार रखा। जहां साउथ के कई बड़े स्टार्स पहुंचे। अब एक्टर ने नामकरण से तस्वीरें शेयर की है।

Ram Charan Daughter Naming Ceremony Photos, Instagram

Edited By: Vaishali Chandra