फ्रॉड अलर्ट! डॉक्टर पर भड़कीं Rakul Preet Singh, प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर बनाई थी झूठी वीडियो!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अक्सर अपने रूप-रंग को लेकर सोशल मीडिया पर सवालों के घेरे में लिया जाता है। जाह्नवी कपूर हो या फिर शनाया या रकुल प्रीत सिंह, एक्ट्रेसेस जब भी थोड़े बदले लुक में फैंस को दिखाई दे, तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ये दावा करने लग जाते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, फिलर और बोटॉक्स जैसी चीजों का सहारा लेकर अपने फीचर को परफेक्ट बनाया है।

हाल ही में रकुल प्रीत सिंह को लेकर इंस्टाग्राम पर एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि एक्ट्रेस ने फेशियल सर्जरी करवाई है, जिसकी वजह से उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। जिस पर हाल ही में रकुल प्रीत सिंह ने डॉ को कॉल आउट किया और जमकर लताड़ लगाई।

रकुल ने लिखा- ये बहुत ही खतरनाक है डॉ प्रशांत नामक इंस्टाग्राम पेज पर एक शख्स ने रकुल प्रीत सिंह की पुरानी और नई फोटोज शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बोटॉक्स, फिलर्स और नोज जॉब से उन्होंने ग्लैमरस लुक पाया है। उन्होंने रकुल की आलोचना करते हुए कहा कि वह जिसे असली ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हैं, वह असली नहीं है।

इंस्टाग्राम पर मौजूद डॉ के इन दावों को रकुल प्रीत सिंह ने गलत बताया है। 'दे दे प्यार दे 2' एक्ट्रेस ने डॉ के इंस्टा पेज को शेयर करते हुए लिखा, "ये बहुत ही खतरनाक है कि इन जैसे लोग डॉक्टर होने का दावा कर रहे हैं और बिना किसी तथ्य के बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक एक्टर के तौर पर और चीजों को समझते हुए सर्जरी करवाने वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक चीज होती है, जिसे हम वेट लॉस कहते हैं, जो हार्ड वर्क से होता है। क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? इस तरह के डॉक्टर्स से सावधान रहें"।

रकुल प्रीत सिंह के सपोर्ट में उतरे फैंस रकुल की इंस्टा स्टोरी देखने के बाद फैंस ने डॉक्टर की क्लास लगा दी है। खुद को डॉ कहने वाले शख्स के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "रकुल नेचुरल ब्यूटी है और अगर उन्होंने कुछ करवाया भी है, तो ये आपका बिजनेस नहीं है, आपको क्यों पड़ी हुई है"।