Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Amrapali Dubey और राकेश मिश्रा ने लॉन्च किया नया भोजपुरी म्यूजिक चैनल, पहला गाना आग हई हुआ रिलीज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    पटना के होटल ताज में सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से अपना नया भोजपुरी म्यूजिक चैनल लॉन्च किया। ये 24 घंटे चलने वाला चैनल होगा जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगा। राकेश मिश्रा के स्वर से सजा पहला गाना आग हई लाइव हो गया है। आप इसका आनंद चैनल पर ले सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    म्यूजिक चैनल लॉन्च के दौरान आम्रपाली दुबे (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पटना के होटल ताज में आज एक भव्य समारोह में "सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" नामक एक नए भोजपुरी संगीत चैनल का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर अम्रपाली दुबे और राकेश मिश्रा मौजूद रहे और ये शुभ काम उन्हीं के हाथों से हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" चैनल के मालिक ने कहा,"हमें सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" के लॉन्च की घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य भोजपुरी संगीत को एक नए स्तर पर ले जाना है और दर्शकों को उनके पसंदीदा कलाकारों के साथ जोड़ना है।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहला गाना हुआ लाइव

    इसी के साथ सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड से गायक राकेश मिश्रा और पुनिता प्रिया का पहला गाना "आग हई" को रिलीज कर दिया है। गाने के वीडियो में गायक राकेश मिश्रा और चाहत सिंह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जिस के गीत को कुमार संदेश, संगीत विकास यादव निर्देशक आशीष सत्यार्थी ने किया है।

    WhatsApp Image 2025-10-18 at 12.27.48 PM

    यह भी पढ़ें- Viral Video: 'Rise and Fall' के फिनाले में पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, धनश्री वर्मा और आकृति संग लगाए खूब ठुमके

    सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड एक 24 घंटे चलने वाला भोजपुरी संगीत चैनल है, जो विभिन्न शैलियों के संगीत को रिलीज करेगा। चैनल पर आपको नए और पुराने गाने, संगीत वीडियो, और लाइव प्रदर्शन देखने को मिलेंगे।

    गायक और नायक राकेश मिश्रा ने कहा, की "मैं सभी को इस नए चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह चैनल भोजपुरी संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाएगा। मैं वादा करता हूं कि मैं इस चैनल के साथ मिलकर भोजपुरी संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करूंगा।"

    WhatsApp Image 2025-10-18 at 12.27.49 PM

    भोजपुरी संगीत संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा

    वहीं नए चैनल पर खुशी जाहिर करते हुए भोजपुरी फिल्म अभीनेत्री अम्रपाली दुबे ने कहा,"मैं समझती हूं कि भोजपुरी संगीत हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। Solfa Music World इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे लगता है कि यह चैनल भोजपुरी संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा।"

    SOLFA MUSIC WORLD का उद्देश्य भोजपुरी संगीत को एक नए स्तर पर ले जाना है और दर्शकों को उनके पसंदीदा कलाकारों के साथ जोड़ना है। चैनल पर विभिन्न शैलियों के संगीत को रिलीज किया जाएगा, जिसमें नए और पुराने गाने, संगीत वीडियो, और लाइव प्रदर्शन शामिल होंगे।

    इस अवसर पर राकेश मिश्रा, आम्रपाली दुबे , संजय भूषण पटियाला, चाहत सिंह और प्रिया रघुवंशी उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- Khesari Lal Yadav Net Worth: भोजपुरी स्टार से विधानसभा उम्मीदवार, छपरा से ताल ठोकने वाले खेसारी के पास करोड़ों की संपत्ति