Amrapali Dubey और राकेश मिश्रा ने लॉन्च किया नया भोजपुरी म्यूजिक चैनल, पहला गाना आग हई हुआ रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पटना के होटल ताज में आज एक भव्य समारोह में "सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" नामक एक नए भोजपुरी संगीत चैनल का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर अम्रपाली दुबे और राकेश मिश्रा मौजूद रहे और ये शुभ काम उन्हीं के हाथों से हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" चैनल के मालिक ने कहा,"हमें सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड" के लॉन्च की घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य भोजपुरी संगीत को एक नए स्तर पर ले जाना है और दर्शकों को उनके पसंदीदा कलाकारों के साथ जोड़ना है।"

पहला गाना हुआ लाइव इसी के साथ सोल्फा म्यूजिक वर्ल्ड से गायक राकेश मिश्रा और पुनिता प्रिया का पहला गाना "आग हई" को रिलीज कर दिया है। गाने के वीडियो में गायक राकेश मिश्रा और चाहत सिंह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जिस के गीत को कुमार संदेश, संगीत विकास यादव निर्देशक आशीष सत्यार्थी ने किया है।

भोजपुरी संगीत संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा वहीं नए चैनल पर खुशी जाहिर करते हुए भोजपुरी फिल्म अभीनेत्री अम्रपाली दुबे ने कहा,"मैं समझती हूं कि भोजपुरी संगीत हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। Solfa Music World इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे लगता है कि यह चैनल भोजपुरी संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा।"