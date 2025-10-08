Rajvir Jawanda Death: 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में पंजाबी सिंगर का हुआ निधन

Rajvir Jawanda Died मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को लेकर इस वक्त बुरी खबर सामने आ रही है। बीते 12 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 35 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है जोकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 27 सितंबर को पंजाब के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda) का भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उनको मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने 12 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। लेकिन अब खबर आ रही है कि राजवीर का निधन हो गया है और महज 35 साल की उम्र में राजवीर जवंदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।

पंजाबी सिंगर की मौत की खबर सामने आते ही पंजाबी सिनेमा जगत में मातम पसर गया है और हर कोई शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। नहीं रहे पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा राजवीर जवंदा के हेल्थ अपडेट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थीं। उनकी हालत में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा था। जिसके कारण गायक का पहले सड़क हादसे में बुरी तरह घायल होना और फिर बाद में कार्डियक अरेस्ट आना था।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम अब खबर आ रही है कि 8 अक्टूबर को राजवीर जवंदा ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर्स के भरकस कोशिश भी राजवीर की जान बचाने में नाकाम रही। मालूम हो कि राजवीर जवंदा के एक्सीडेंट के बाद पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने हांगकांग कॉन्सर्ट को बीच में ही रोक दिया था और राजवीर की सलामती की दुआ की थी।