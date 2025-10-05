Language
    Rajinikanth ने फिल्मों से लिया ब्रेक, धार्मिक यात्रा पर निकले 'थलाइवा' की अनसीन फोटो आईं सामने

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    सुपरस्टार Rajinikanth ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। सोशल मीडिया पर उनकी सादगी भरी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें वे सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते दिख रहे हैं। उन्होंने ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की और गंगा आरती में भाग लिया।

    फिल्मों से लिया ब्रेक लेकर धार्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्टिंग से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। स्टारडम की चकाचौंध से दूर एक सिंपल जिंदगी जीते हुए एक्टर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें से एक में वे सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    धार्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत

    शनिवार को रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गंगा तट पर ध्यान भी किया और गंगा आरती में भी भाग लिया। उनकी यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों पर फैंस रजनीकांत के इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं।

    लोगों ने की सुपरस्टार की तारीफ

    एक तस्वीर में रजनीकांत व्हाईट कपड़े पहने, सड़क किनारे पत्थर पर रखे डिस्पोजेबल पत्तों के पत्तलों में परोसा गया खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य तस्वीरों में उन्हें आश्रम में मौजूद कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जबकि एक अन्य तस्वीर में उन्हें एक पुजारी के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता के विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की तारीफ की और उनके व्यावहारिक स्वभाव की सराहना की।

    फैंस ने की सुपरस्टार की तारीफ

    एक ने लिखा, 'वह कुछ अलग हैं, कमाल हैं, वहीं दूसरे ने लिखा, 'सर आप हमेशा प्रेरित करते हैं, कितने विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं आप'। एक ने लिखा, 'सुपर स्टार और सिंपल स्टार'। एक पोस्ट में लिखा था, 'रजनीकांत की सादगी वाकई लाजवाब है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर, उनके किसी धार्मिक तीर्थयात्रा की बताई जा रही है। जहां आजकल के बड़े एक्टर प्लास्टिक सर्जरी, हेयर पैच और स्टाइलिश दिखावे पर लाखों खर्च करते हैं, वहीं रजनीकांत इनमें से किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हैं'।

    रजनीकांत का वर्कफ्रंट

    रजनीकांत की पिछली रिलीज कूली थी। 2024 में रजनीकांत ने अपनी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में एक कैमियो की भूमिका निभाई। उसी साल उन्होंने टीजे ज्ञानवेल की फिल्म वेट्टैयन में अमिताभ बच्चन और राणा दग्गुबाती के साथ एक ट्रिगर-फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों को ठंडी प्रतिक्रिया मिली। इस साल उन्होंने लोकेश कनगराज की फिल्म कुली में नागार्जुन, सौबिन शाहिर, श्रुति हासन, रचिता राम, उपेंद्र, आमिर खान और अन्य कलाकारों के साथ अभिनय किया। वर्तमान में, वह नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म जेलर 2 की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में, रजनीकांत ने पुष्टि की कि कमल हासन के साथ एक फिल्म पर काम चल रहा है, हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि निर्देशक का चयन अभी नहीं हुआ है।

