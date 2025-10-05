Rajinikanth ने फिल्मों से लिया ब्रेक, धार्मिक यात्रा पर निकले 'थलाइवा' की अनसीन फोटो आईं सामने

सुपरस्टार Rajinikanth ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। सोशल मीडिया पर उनकी सादगी भरी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें वे सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते दिख रहे हैं। उन्होंने ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की और गंगा आरती में भाग लिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्टिंग से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। स्टारडम की चकाचौंध से दूर एक सिंपल जिंदगी जीते हुए एक्टर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें से एक में वे सड़क किनारे पत्तल पर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धार्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत शनिवार को रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गंगा तट पर ध्यान भी किया और गंगा आरती में भी भाग लिया। उनकी यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों पर फैंस रजनीकांत के इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं।

फैंस ने की सुपरस्टार की तारीफ एक ने लिखा, 'वह कुछ अलग हैं, कमाल हैं, वहीं दूसरे ने लिखा, 'सर आप हमेशा प्रेरित करते हैं, कितने विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं आप'। एक ने लिखा, 'सुपर स्टार और सिंपल स्टार'। एक पोस्ट में लिखा था, 'रजनीकांत की सादगी वाकई लाजवाब है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर, उनके किसी धार्मिक तीर्थयात्रा की बताई जा रही है। जहां आजकल के बड़े एक्टर प्लास्टिक सर्जरी, हेयर पैच और स्टाइलिश दिखावे पर लाखों खर्च करते हैं, वहीं रजनीकांत इनमें से किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हैं'।