    फ्लॉप हुई नहीं, कराई गई थी 'मेरा नाम जोकर', Raj Kapoor के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ रची गई थी साजिश

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:57 PM (IST)

    Raj Kapoor के करियर के लिए मेरा नाम जोकर एक चर्चित फिल्म साबित हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि इसकी चर्चा का कारण फिल्म की असफलता बनी थी। लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि मेरा नाम जोकर (Mera Naam Joker) असल में फ्लॉप हुई नहीं थी बल्कि इसके खिलाफ साजिश रची गई थी।

    राज कपूर की मेरा नाम जोकर

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संगम की सफलता के बाद राज कपूर (Raj Kapoor) अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर को लेकर काफी एक्साइटेड थे। इस मूवी को वह इंटरनेशनल लेवल पर पेश करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने खास तरह की तैयारियां भी कीं। अभिनेता, निर्देशक, स्टोरी राइटर और एडिटर के तौर पर हिंदी सिनेमा के शोमैन ने मेरा नाम जोकर (Mera Naam Joker) के लिए अपना सबकुछ दांव लगा दिया था, लेकिन फिल्म की असफलता ने उनको गहरा सदमा पहुंचा दिया था। 

    आपको ये जानकारी हैरानी होगी मेरा नाम जोकर फ्लॉप नहीं हुई थी, बल्कि इस मूवी को फ्लॉप कराने के लिए एक साजिश रची गई थी। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। 

    फ्लॉप कराई गई थी मेरा नाम जोकर

    राज कपूर साहब का हिंदी सिनेमा में कद इतना बड़ा था कि जब भी उनकी कोई फिल्म आता थी, तो उसके आस-पास कोई फिल्म अन्य फिल्में रिलीज नहीं करता था। फिल्म क्रिटिक्स स्वप्निल राज शेखर ने मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने की पीछे की वजह को लेकर अहम जानकारी बताई है। उनके मुताबिक राज कपूर इस फिल्म के पूरी तरह पागल थे और वह इसे परफेक्ट बनाना चाह रहे थे। 

    जिसकी वजह से बार-बार मेरा नाम जोकर की रिलीज डेट बदल रही थी। बॉलीवुड में निर्माताओं की लॉबी को इस बात से परेशान हो रही थी और उनकी फिल्में इसी कारण अटकी हुई थीं। राज साहब को सबक सिखाने के लिए फिल्ममेकर्स की लॉबी ने एक बड़ी चाल चली और जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई थी तो सभी निर्मातओं ने एक हफ्ते के लिए मूवी की टिकटें एडवांस में खरीद लीं। 

    एक तरफ थिएटर्स के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी, जो अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखने के लिए बेताब थे और दूसरी तरफ उसी लॉबी के फिल्ममेकर्स के चयनित चंद लोग अंदर सिनेमाघरों में मेरा नाम जोकर देख रहे थे, बाकी पूरा सिनेमाहॉल खाली पड़ा था।

    जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था और उनमें फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाई गई। फिर उन्हीं लोगों ने बाहर आकर लोगों में ये अफवाह फैला दी थी कि क्या बकवास फिल्म बनाई है और इस तरह से मेरा नाम जोकर नाकामी की भेंट चढ़ गई। 

    राज कपूर थे अनजान

    मेरा नाम जोकर की असफलता से राज कपूर का दिल तोड़ गया और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। लंबे समय तक उन्होंने कई फिल्म नहीं बनाई। वह इस बात से अनजान थे कि उनकी फिल्म में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची। लेकिन जब राज साहब को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने ऐसे निर्माताओं की लॉबी को सबक सिखाने का मन बना लिया और बदला लिया। 

    निर्माताओं की लॉबी को सिखाया सबक

    मेरा नाम जोकर के फेलियर से राज कपूर को सबकुछ दांव पर लग गया था। करियर बचाने और अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए उन्होंने फिल्म बॉबी का निर्माण किया। इस मूवी की रिलीज से पहले राज कपूर ने नई रणनीति बनाई। उन्होंने फिल्म के गाने रेडियो पर रिलीज कर दिए और इसके म्यूजिक कैसेट को लोगों में फ्री में बंटवाना शुरू कर दिया। आलम ये रहा कि गानों से ही बॉबी के लिए ऑडियंस में जबरदस्त बज बना और ऋषि का डेब्यू ब्लॉकबस्टर रहा। इस तरह से राज साहब का करियर दोबारा पटरी पर लौट आया। 

