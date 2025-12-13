'तुमने बहुत कम समय दिया...'Smita Patil की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर इमोशनल हुए Raj Babbar, लिखा इमोशनल मैसेज
राज बब्बर ने अपनी दिवंगत पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने इंस्टाग्राम ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता-राजनेता राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से साल 1983 में शादी की थी। दोनों खुशहाल जिंदगी जी ही रहे थे कि अचानक तीन साल बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया।
अब शनिवार को अपनी दिवंगत पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए एक भावुक दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखा।
राज बब्बर ने लिखा इमोशनल मैसेज
स्मिता को श्रद्धांजलि देते हुए राज बब्बर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, '#स्मितापाटिल को एक सच्ची महान अभिनेत्री बनाने वाली खूबी वही थी जो पर्दे के बाहर भी उनकी पहचान थी। वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थीं। उनकी गहरी सहानुभूति ने आम लोगों के संघर्षों को जीवंत कर दिया और साधारण कहानियों को न्याय के लिए भावपूर्ण गीतों में बदल दिया। उन्होंने हमें बहुत कम समय के लिए अपने जीवन से जोड़ा, फिर भी अनगिनत दिलों में उनकी छाप आज भी महसूस होती है। आपने हमें आपको जानने का बहुत कम समय दिया। यह रहस्य हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। स्मिता को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए।"
बेटे के जन्म के बाद हो गया था निधन
राज बब्बर और स्मिता पाटिल की मुलाकात 1982 में फिल्म 'भीगी पलकें' के सेट पर हुई थी। दोनों ने 1983 में शादी कर ली। राज बब्बर पहले से ही नादिरा से विवाहित थे। हालांकि, राज बब्बर और स्मिता पाटिल का विवाह बहुत कम समय रहा क्योंकि दिसंबर 1986 में चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई कुछ दिक्कतों के कारण अभिनेत्री का निधन हो गया। उनके बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के महज 15 दिन बाद ही उनका निधन हो गया।
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी स्मिता पाटिल को याद किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्मिता पाटिल को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया। स्मिता पाटिल का नाम बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेसेज में गिना जाता है। उन्होंने मंथन, बाजार, अर्ध सत्य और वारिस जैसी हमें कुछ यादगार फिल्में दी हैं।
