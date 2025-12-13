'तुमने बहुत कम समय दिया...'Smita Patil की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर इमोशनल हुए Raj Babbar, लिखा इमोशनल मैसेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता-राजनेता राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से साल 1983 में शादी की थी। दोनों खुशहाल जिंदगी जी ही रहे थे कि अचानक तीन साल बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया।

