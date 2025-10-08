Rajvir Jawanda के निधन से पंजाब इंडस्ट्री में शोक की लहर, सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने किया याद
मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद पिछले 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन से पंजाबी मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। नीरू बाजवा समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी गायक राजवीर जवंदा पिछले 11 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। एक्टर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और वो वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रहे थे। 8 अक्टूबर, बुधवार को 10.55 पर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया।
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक
27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए एक भीषण सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट और सिर में अत्धिक चोट लगने की वजह से सिंगर अस्पताल में संघर्ष कर रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से उनके फैंस और पंजाबी मनोरंजन जगत दोनों ही शोकाकुल और स्तब्ध हैं।
नीरू बाजवा ने कंफर्म की खबर
पंजाबी अभिनेत्री नीरू बाजवा ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "यह बेहद दुखद है कि हंसमुख और दयालु राजवीर अब हमारे बीच नहीं रहे। अलविदा, प्यारे राजवीर। इतने युवा और होनहार जीवन के दुखद नुकसान से दिल टूट गया है। राजवीर के परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। ईश्वर आपको इस अकल्पनीय समय में शक्ति और शांति प्रदान करे। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे।"
बादशाह ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा- 'शांति से रहो मेरे भाई, राजवीर जवांदा।' सोनम बाजवा ने लिखा, "एक युवा प्रतिभाशाली, खूबसूरत आत्मा बहुत जल्द चली गई। शांति से आराम करो राजवीर। आपको पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।"
परमीश वर्मा ने पंजाबी में लिखा पोस्ट
सिंगर परमीश वर्मा ने पंजाबी में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक नोट लिखा। "हम राजवीर जवंदा को सिर्फ RIP कहकर विदाई नहीं दे सकते। अपनी प्रतिभा, कलाकारी, कड़ी मेहनत, जुनून, जिंदगी के प्रति उत्साह, प्यार और सम्मान के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी वह हम सभी के लिए प्रेरणा का एक अनंत स्रोत हैं। काश यह सिर्फ एक सपना होता कि यह सच न होता, और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आकर कहता, 'तुमने ऐसा क्यों किया, प्यारे?'"
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा - तानिया
पंजाबी अभिनेत्री तानिया ने लिखा, "हम इस तरह की खबर को कैसे स्वीकार करें। हमारी प्रार्थनाएं कैसे काम नहीं आईं। अभी भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। यह लिखना भी अवास्तविक लगता है। राजवीर न केवल एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, बल्कि जीवन, सकारात्मक ऊर्जा और विनम्रता से भरपूर आत्मा थे। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी आत्मा, आपकी दयालुता हमेशा हमारे साथ रहेगी। आपको हमेशा याद किया जाएगा। परिवार को शक्ति और इस दुख से निकलने की ताकत दे।"
