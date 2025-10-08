Rajvir Jawanda के निधन से पंजाब इंडस्ट्री में शोक की लहर, सोनम बाजवा सहित कई कलाकारों ने किया याद

मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद पिछले 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और वह वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन से पंजाबी मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। नीरू बाजवा समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी गायक राजवीर जवंदा पिछले 11 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। एक्टर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और वो वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रहे थे। 8 अक्टूबर, बुधवार को 10.55 पर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया।

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए एक भीषण सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट और सिर में अत्धिक चोट लगने की वजह से सिंगर अस्पताल में संघर्ष कर रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से उनके फैंस और पंजाबी मनोरंजन जगत दोनों ही शोकाकुल और स्तब्ध हैं।