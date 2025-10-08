Language
    नहीं रहे पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा, 'मुंडा प्यारा' और 'जट्ट दी जमीन' जैसे गानों से बनाई थी पहचान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:39 AM (IST)

    मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda) का निधन हो गया। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास एक सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोहाली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजवीर जवंदा सिंघपुरा मुंडा प्यारा जैसे गानों से प्रसिद्ध थे। उनके निधन से पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाबी संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda Death Cause) का निधन हो गया है।

    कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास हुए सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

    जानकारी के अनुसार, राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda Songs) अपनी मोटरसाइकिल से बद्दी से शिमला जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसे में उन्हें सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं।

    बाद में इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

    राजवीर जवंदा (Punjabi Singer Rajvir Jawanda) ने अपने गानों 'सिंघपुरा', 'मुंडा प्यारा' और 'जट्ट दी जमीन' से लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई थी। उनके देहांत की खबर से पूरी पंजाबी संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

    कई मशहूर गायकों, संगीतकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। परिवार की ओर से अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।