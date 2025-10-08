नहीं रहे पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा, 'मुंडा प्यारा' और 'जट्ट दी जमीन' जैसे गानों से बनाई थी पहचान

कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास हुए सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाबी संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda Death Cause) का निधन हो गया है।

जानकारी के अनुसार, राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda Songs) अपनी मोटरसाइकिल से बद्दी से शिमला जा रहे थे, तभी उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसे में उन्हें सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं।

बाद में इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

राजवीर जवंदा (Punjabi Singer Rajvir Jawanda) ने अपने गानों 'सिंघपुरा', 'मुंडा प्यारा' और 'जट्ट दी जमीन' से लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई थी। उनके देहांत की खबर से पूरी पंजाबी संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।