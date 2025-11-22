पंजाबी सिंगर Harman Sidhu का 37 साल की उम्र में निधन, 'पेपर या प्यार' गाने से घर-घर में हुए थे मशहूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसने फैंस के दिलों को तोड़कर रख दिया है। 'पेपर या प्या'र और 'बेबे बापू' जैसे यादगार गाने देने वाले सिंगर हरमन सिद्धू का शनिवार 22 नवंबर को निधन हो गया। रिपोर्ट्स की मानें तो 37 साल के सिंगर हरमन की जान एक सड़क हादसे में गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने गांव लौट रहे थे हरमन सिद्धू पीटीसी की एक खबर के मुताबिक, पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू जब अपने गांव जा रहे थे, तो उसी दौरान मानसा-पटियाला रोड पर उनकी कार एक ट्रक के साथ टकराई। इस हादसे में हरमन की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ऑन द स्पॉट सिंगर के मौत हो गई। हरमन सिद्धू की मौत की अचानक खबर से उनके फैंस के साथ-साथ पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

कौन थे पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू? हरमन सिद्धू पंजाब के जाने-माने सिंगर थे, जो पंजाब के मानसा जिले के पास खियाला गांव के रहने वाले थे। पेपर या प्यार के अलावा उन्होंने बब्बर शेर, कोई चक्कर नई और मुल्तान वर्सेज रशिया सहित कई गाने गाए। उनकी 3 हजार 742 फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर थी और 18 हजार फॉलोअर्स फेसबुक पर थे। हरमन खुद का यूट्यूब चैनल भी रन करते थे, जिस पर उनके 13.1 हजार के करीब सब्स्क्राइबर थे।