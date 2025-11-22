पंजाबी सिंगर Harman Sidhu का 37 साल की उम्र में निधन, 'पेपर या प्यार' गाने से घर-घर में हुए थे मशहूर
Harman Sidhu Died In Road Accident: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने अपना एक और चमकता सितारा खो दिया है। 37 साल के मशहूर सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसने फैंस के दिलों को तोड़कर रख दिया है। 'पेपर या प्या'र और 'बेबे बापू' जैसे यादगार गाने देने वाले सिंगर हरमन सिद्धू का शनिवार 22 नवंबर को निधन हो गया। रिपोर्ट्स की मानें तो 37 साल के सिंगर हरमन की जान एक सड़क हादसे में गई।
अपने गांव लौट रहे थे हरमन सिद्धू
पीटीसी की एक खबर के मुताबिक, पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू जब अपने गांव जा रहे थे, तो उसी दौरान मानसा-पटियाला रोड पर उनकी कार एक ट्रक के साथ टकराई। इस हादसे में हरमन की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ऑन द स्पॉट सिंगर के मौत हो गई। हरमन सिद्धू की मौत की अचानक खबर से उनके फैंस के साथ-साथ पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
रिपोर्ट्स की माने तो, हरमन सिद्धू के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटी है। सिंगर के पिता का निधन डेढ़ साल पहले ही हुआ है। उनके परिवार की तरफ से तो सिंगर के निधन से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन एक साइलेंट सोल नामक एक्स पेज ने हरमन सिद्धू की कार और ट्रक की भिड़ंत की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "पंजाब से एक दिल तोड़ने वाली खबर, राइजिंग स्टार हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह अपने गांव जा रहे थे...अब वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए"।
कौन थे पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू?
हरमन सिद्धू पंजाब के जाने-माने सिंगर थे, जो पंजाब के मानसा जिले के पास खियाला गांव के रहने वाले थे। पेपर या प्यार के अलावा उन्होंने बब्बर शेर, कोई चक्कर नई और मुल्तान वर्सेज रशिया सहित कई गाने गाए। उनकी 3 हजार 742 फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर थी और 18 हजार फॉलोअर्स फेसबुक पर थे। हरमन खुद का यूट्यूब चैनल भी रन करते थे, जिस पर उनके 13.1 हजार के करीब सब्स्क्राइबर थे।
सोशल मीडिया पर फैंस ने दी श्रद्धांजलि
हरमन सिद्धू के निधन की खबर से फैंस काफी शॉक्ड हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "रेस्ट इन पीस माय फेवरेट सिंगर...तीन दिन पहले ही मैं आपको याद कर गाने सुन रही थी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "पंजाब में ये क्या हो रहा है, कुछ महीनों में हम अपने कितने सिंगर्स को खो चुके है"। एक ईट अन्य यूजर ने लिखा, "हमारे पंजाबी सिंगर्स को किसकी नजर लगी है"।
