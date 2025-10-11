Gurmeet Maan Death: राजवीर के बाद गुरमीत मान ने दुनिया को कहा अलविदा, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में छाया मातम
Gurmeet Maan Death: पंजाबी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले सिंगरराजवीरजवंदा के निधन पर शोक की लहर दौड़ गई थी और अब एक और पंजाबी सिंगर को खो दिया है। सिंगरगुरमीत मान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री अभी राजवीर जवंदा के निधन से उबर भी नहीं पाई थी कि एक और दुखद घटना ने दस्तक दे दी है। इंडस्ट्री के एक और चहेते कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। रोपड़ के कलाकार गुरमीत मान का निधन हो गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी मौत हो गई।
राजवीर जवंदा के बाद खोया एक और सितारा
यह खबर राजवीर जवंदा के 8 अक्टूबर, 2025 को हुए हृदयविदारक निधन के कुछ दिन बाद आई है यानि तीन दिन के अंदर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक और सितारा खो दिया है। हालांकि अभी तक उनके निधन का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पंजाबी लोक गायक ने 10 अक्टूबर, 2025 को अंतिम सांस ली।
राजवीर जवंदा के दुखद निधन से लेकर वरिंदर सिंह घुमन और अब गायक गुरमीत मान के निधन तक, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अक्टूबर का महीना काफी मुश्किल भरा रहा है। पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह से टूट गई है, इस बीच फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है।
अच्छे एक्टर भी थे गुरमीत
गुरमीत मान एक पंजाबी गायक, संगीतकार और गीतकार थे, जो अपनी आवाज और पंजाबी म्यूजिक व संस्कृति के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। रोपड़ के इस कलाकार ने अपनी आवाज के ज़रिए पंजाब की लोक संस्कृति को देश भर के लोगों के दिलों तक पहुंचाया। वह पंजाबी कॉमेडी से भी जुड़े थे और एक्टिंग में भी एक्टिव थे। गुरमीत मान अपने फेमस गीतों और एल्बमों जैसे सोहरेयां दा पिंड और चंडीगढ़ इन रूम के लिए जाने जाते थे।
हालांकि, गुरमीत मान सिर्फ पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही नहीं जुड़े थे, वे पंजाब पुलिस का भी हिस्सा थे और अपने संगीत के जरिए पंजाबी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ बेहतरीन गानों में बोलियां, बोली मैं पवन, और काके दियां पुरहियां जैसे कई अन्य गीत शामिल हैं। हालांकि वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन पंजाबी लोक संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा।
उनके निधन से फैंस को भी झटका लगा है, एक ने लिखा, 'क्या हो गया पंजाब को'। वहीं दूसरे ने लिखा, 'ये क्या हो रहा है दिन पर दिन पंजाब के लिए नई मौत'। एक टिप्पणी में लिखा था, 'साडे पंजाब नू ही नजर लग गई'। एक ने लिखा, 'क्यों पंजाब के गायकों को नजर लग गई है...एक के बाद एक सब जा रहे हैं'।
